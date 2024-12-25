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Терехов закликав харків’ян зберігати тепло у будинках: ситуація з опаленням

Події 11:15   25.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов закликав харків’ян зберігати тепло у будинках: ситуація з опаленням Скриншот

Під масованою ракетною атакою опинилися ТЕЦ, котельні та об’єкти енергетики, уточнив мер Ігор Терехов.

Через обстріл у Харкові запровадили спеціальні графіки відключення світла.

“Невдовзі графіки аварійних відключень мають зʼявитися на сайті обленерго. Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики – значна частина Харкова без опалення.  На теперішній час постраждали чотири людини. Також вранці Харків атакували кілька “Шахедів” – постраждали приватні житлові будинки”, – написав Терехов.

За його словами, зараз у місті вже налагодили роботу електротранспорту, а комунальники намагаються повернути тепло в будинки харків’ян.

«Зараз у Харкові відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним. Я закликаю харківʼян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, зберігати тепло у своїх домівках», – додав Терехов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Терехов закликав харків’ян зберігати тепло у будинках: ситуація з опаленням»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 11:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під масованою ракетною атакою опинилися ТЕЦ, котельні та об’єкти енергетики, уточнив мер Ігор Терехов.".