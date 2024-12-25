Терехов закликав харків’ян зберігати тепло у будинках: ситуація з опаленням
Під масованою ракетною атакою опинилися ТЕЦ, котельні та об’єкти енергетики, уточнив мер Ігор Терехов.
Через обстріл у Харкові запровадили спеціальні графіки відключення світла.
“Невдовзі графіки аварійних відключень мають зʼявитися на сайті обленерго. Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики – значна частина Харкова без опалення. На теперішній час постраждали чотири людини. Також вранці Харків атакували кілька “Шахедів” – постраждали приватні житлові будинки”, – написав Терехов.
За його словами, зараз у місті вже налагодили роботу електротранспорту, а комунальники намагаються повернути тепло в будинки харків’ян.
«Зараз у Харкові відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним. Я закликаю харківʼян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, зберігати тепло у своїх домівках», – додав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 11:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під масованою ракетною атакою опинилися ТЕЦ, котельні та об’єкти енергетики, уточнив мер Ігор Терехов.".