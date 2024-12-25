Терехов закликав харків’ян зберігати тепло у будинках: ситуація з опаленням

Під масованою ракетною атакою опинилися ТЕЦ, котельні та об’єкти енергетики, уточнив мер Ігор Терехов.

Через обстріл у Харкові запровадили спеціальні графіки відключення світла.

“Невдовзі графіки аварійних відключень мають зʼявитися на сайті обленерго. Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики – значна частина Харкова без опалення. На теперішній час постраждали чотири людини. Також вранці Харків атакували кілька “Шахедів” – постраждали приватні житлові будинки”, – написав Терехов.

За його словами, зараз у місті вже налагодили роботу електротранспорту, а комунальники намагаються повернути тепло в будинки харків’ян.

«Зараз у Харкові відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним. Я закликаю харківʼян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, зберігати тепло у своїх домівках», – додав Терехов.