Як відключатимуть світло у Харківській області 10 жовтня

Графіки погодинних відключень світла, які діятимуть 10 жовтня з 00:00 до 23:59, опублікувало АТ «Харківобленерго».

Графіки запровадили через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів, пояснили енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 17:30-21:00

1.2 17:30-21:00

2.1 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 21:00-24:00

3.2 21:00-24:00

4.1 21:00-22:00

4.2 21:00-24:00

5.1 15:00-17:30

5.2 15:00-17:30

6.1 15:00-17:30

6.2 17:00-18:00

Проте ситуація може змінитись. Тому абонентів закликали стежити за офіційними повідомленнями обленерго. Список адрес по чергах – тут .

Нагадаємо, у Харкові проаналізували ціни на генератори та інші пристрої автономного живлення. У міськраді зазначають, що попит на ці товари зростає із наближенням зими та ризиком тривалих відключень світла.