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Як відключатимуть світло у Харківській області 10 жовтня

Економіка 19:01   09.10.2026
Тетяна Литвіна
Як відключатимуть світло у Харківській області 10 жовтня

Графіки погодинних відключень світла, які діятимуть 10 жовтня з 00:00 до 23:59, опублікувало АТ «Харківобленерго».

Графіки запровадили через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів, пояснили енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 17:30-21:00
  • 1.2 17:30-21:00
  • 2.1 17:30-21:00
  • 2.2 17:30-21:00
  • 3.1 21:00-24:00
  • 3.2 21:00-24:00
  • 4.1 21:00-22:00
  • 4.2 21:00-24:00
  • 5.1 15:00-17:30
  • 5.2 15:00-17:30
  • 6.1 15:00-17:30
  • 6.2 17:00-18:00

Проте ситуація може змінитись. Тому абонентів закликали стежити за офіційними повідомленнями обленерго. Список адрес по чергах –  тут .

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Нагадаємо, у Харкові  проаналізували  ціни на генератори та інші пристрої автономного живлення. У міськраді зазначають, що попит на ці товари зростає із наближенням зими та ризиком тривалих відключень світла.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 19:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графіки погодинних відключень світла, які діятимуть 10 жовтня з 00:00 до 23:59, опублікувало АТ «Харківобленерго».".