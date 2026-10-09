Як відключатимуть світло у Харківській області 10 жовтня
Графіки погодинних відключень світла, які діятимуть 10 жовтня з 00:00 до 23:59, опублікувало АТ «Харківобленерго».
Графіки запровадили через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів, пояснили енергетики.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 17:30-21:00
- 1.2 17:30-21:00
- 2.1 17:30-21:00
- 2.2 17:30-21:00
- 3.1 21:00-24:00
- 3.2 21:00-24:00
- 4.1 21:00-22:00
- 4.2 21:00-24:00
- 5.1 15:00-17:30
- 5.2 15:00-17:30
- 6.1 15:00-17:30
- 6.2 17:00-18:00
Проте ситуація може змінитись. Тому абонентів закликали стежити за офіційними повідомленнями обленерго. Список адрес по чергах – тут .
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Нагадаємо, у Харкові проаналізували ціни на генератори та інші пристрої автономного живлення. У міськраді зазначають, що попит на ці товари зростає із наближенням зими та ризиком тривалих відключень світла.