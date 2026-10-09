Как будут отключать свет в Харьковской области 10 октября

Графики почасовых отключений света, которые будут действовать 10 октября с 00:00 до 23:59, опубликовало АО «Харьковоблэнерго».

Графики ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме вследствие российских обстрелов, пояснили энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 17:30-21:00

1.2 17:30-21:00

2.1 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 21:00-24:00

3.2 21:00-24:00

4.1 21:00-22:00

4.2 21:00-24:00

5.1 15:00-17:30

5.2 15:00-17:30

6.1 15:00-17:30

6.2 17:00-18:00

Однако ситуация может измениться. Поэтому абонентов призвали следить за официальными сообщениями облэнерго. Список адресов по очередям – здесь.

Напомним, в Харькове проанализировали цены на генераторы и другие устройства автономного питания. В горсовете отмечают, что спрос на эти товары растет с приближением зимы и риском длительных отключений света.