Как будут отключать свет в Харьковской области 10 октября
Графики почасовых отключений света, которые будут действовать 10 октября с 00:00 до 23:59, опубликовало АО «Харьковоблэнерго».
Графики ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме вследствие российских обстрелов, пояснили энергетики.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 17:30-21:00
- 1.2 17:30-21:00
- 2.1 17:30-21:00
- 2.2 17:30-21:00
- 3.1 21:00-24:00
- 3.2 21:00-24:00
- 4.1 21:00-22:00
- 4.2 21:00-24:00
- 5.1 15:00-17:30
- 5.2 15:00-17:30
- 6.1 15:00-17:30
- 6.2 17:00-18:00
Однако ситуация может измениться. Поэтому абонентов призвали следить за официальными сообщениями облэнерго. Список адресов по очередям – здесь.
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Напомним, в Харькове проанализировали цены на генераторы и другие устройства автономного питания. В горсовете отмечают, что спрос на эти товары растет с приближением зимы и риском длительных отключений света.