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Как будут отключать свет в Харьковской области 10 октября

Харьков 19:01   09.10.2026
Татьяна Литвина
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 октября

Графики почасовых отключений света, которые будут действовать 10 октября с 00:00 до 23:59, опубликовало АО «Харьковоблэнерго».

Графики ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме вследствие российских обстрелов, пояснили энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 17:30-21:00
  • 1.2 17:30-21:00
  • 2.1 17:30-21:00
  • 2.2 17:30-21:00
  • 3.1 21:00-24:00
  • 3.2 21:00-24:00
  • 4.1 21:00-22:00
  • 4.2 21:00-24:00
  • 5.1 15:00-17:30
  • 5.2 15:00-17:30
  • 6.1 15:00-17:30
  • 6.2 17:00-18:00

Однако ситуация может измениться. Поэтому абонентов призвали следить за официальными сообщениями облэнерго. Список адресов по очередям – здесь.

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Напомним, в Харькове проанализировали цены на генераторы и другие устройства автономного питания. В горсовете отмечают, что спрос на эти товары растет с приближением зимы и риском длительных отключений света.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 19:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики почасовых отключений света, которые будут действовать 10 октября с 00:00 до 23:59, опубликовало АО «Харьковоблэнерго».".