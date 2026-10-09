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Им было 24 и 21: две мемориальные доски погибшим защитникам открыли в Харькове

Происшествия 17:56   09.10.2026
Татьяна Литвина
Им было 24 и 21: две мемориальные доски погибшим защитникам открыли в Харькове Фото: Харьковский облсовет

На фасаде лицея «Правоохранитель» в Харькове открыли мемориальные доски погибшим Защитникам Украины — Александру Синельникову и Александру Чирве.

Как рассказала пресс-служба областного совета, Александр Синельников закончил лицей «Правоохранитель» в 2016 году. Служил младшим сержантом в 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр, был одним из лучших пилотов подразделения Сенека. Участвовал в боях за Ахтырку и Бахмут, контрнаступлении на Харьковщине. Погиб 30 ноября 2022 года во время выполнения боевого задания вблизи Соледара Донецкой области. Ему было 24 года. За мужество и самоотверженность Александра отмечен медалью «Защитнику Отечества» и посмертно — орденом «За мужество» III степени.

Александр Чирва – выпускник лицея 2022 года. После окончания учебы поступил в Национальную академию Национальной гвардии Украины, где получил первое офицерское звание – лейтенанта. Затем возглавил гранатометный взвод огневой поддержки 1-го батальона оперативного назначения 13-й бригады оперативного назначения «Хартия». 8 июля 2026 года во время вражеских артиллерийских обстрелов вблизи Купянска Александр получил смертельные ранения. Ему был всего 21 год. У защитника остались родители, сестра и жена.

мемориальная доска правоохранитель
Фото: Харьковский облсовет
Фото: Харьковский облсовет
Фото: Харьковский облсовет
мемориальная доска правоохранитель
Фото: Харьковский облсовет

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Напомним, в «Харьковоблэнерго» открыли мемориальную доску в честь погибшего на фронте сотрудника — защитника Украины Руслана Веприцкого. Он погиб 6 февраля 2026 года  боях на Волчанском направлении. Ему было всего 47 лет.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 17:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фасаде лицея «Правоохранитель» в Харькове открыли мемориальные доски погибшим Защитникам Украины — Александру Синельникову и Александру Чирве.".