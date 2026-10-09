Live
  • Пт 09.10.2026
  • Харків  +17°С
  • USD 44.85
  • EUR 50.14

Їм було 24 та 21: дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у Харкові

Події 17:56   09.10.2026
Тетяна Литвіна
Їм було 24 та 21: дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у Харкові Фото: Харківська облрада

На фасаді ліцею “Правоохоронець” у Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим Захисникам України – Олександру Синельникову та Олександру Чирві.

Як розповіла прес-служба обласної ради, Олександр Синельников закінчив ліцей “Правоохоронець” у 2016 році. Служив молодшим сержантом у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр, був одним із найкращих пілотів підрозділу Сенека. Брав участь у боях за Охтирку та Бахмут, контрнаступ на Харківщині. Загинув 30 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Соледара Донецької області. Йому було 24 роки. За мужність та самовідданість Олександра відзначений медаллю “Захиснику Вітчизни” та посмертно – орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Олександр Чирва – випускник ліцею 2022 року. Після закінчення навчання вступив до Національної академії Національної гвардії України, де отримав перше офіцерське звання – лейтенанта. Потім очолив гранатометний взвод вогневої підтримки 1-го батальйону оперативного призначення 13-ї бригади оперативного призначення “Хартія”. 8 липня 2026 року під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу Куп’янська Олександр отримав смертельні поранення. Йому був лише 21 рік. У захисника залишилися батьки, сестра та дружина.

меморіальна дошка правоохоронець
Фото: Харківська облрада
Фото: Харківська облрада
Фото: Харківська облрада
меморіальна дошка правоохоронець
Фото: Харківська облрада

Читайте також: Вибух стався під час польових робіт на Харківщині: подробиці

Нагадаємо, у «Харківобленерго» відкрили меморіальну дошку на честь загиблого на фронті співробітника – захисника України Руслана Веприцького. Він загинув 6 лютого 2026 року в боях на Вовчанському напрямку. Йому було лише 47 років.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Як відключатимуть світло у Харківській області 10 жовтня
Як відключатимуть світло у Харківській області 10 жовтня
09.10.2026, 19:01
«Жовтий» – 30 секунд, «червоний» – хвилина: нові правила тривог у Харкові
«Жовтий» – 30 секунд, «червоний» – хвилина: нові правила тривог у Харкові
09.10.2026, 16:10
Проводили мобілізацію у Харкові, але втрутилася пенсіонерка: деталі від копів
Проводили мобілізацію у Харкові, але втрутилася пенсіонерка: деталі від копів
09.10.2026, 11:17
Понад 30 корів вбили ворожі КАБи на Харківщині вранці 9 жовтня
Понад 30 корів вбили ворожі КАБи на Харківщині вранці 9 жовтня
09.10.2026, 12:01
Публічно здав позиції СОУ в Ізюмі: нова підозра депутату-втікачу
Публічно здав позиції СОУ в Ізюмі: нова підозра депутату-втікачу
09.10.2026, 16:43
«Резиденти Всесвіту»: у Харкові завершили дослідження колекцій музеїв Каразіна
«Резиденти Всесвіту»: у Харкові завершили дослідження колекцій музеїв Каразіна
09.10.2026, 14:59

Новини за темою:

02.10.2026
Права «під ключ»: експравоохоронець у Харкові вимагав 15 тисяч – слідство
25.09.2026
Меморіальну дошку загиблому колезі відкрили у “Харківобленерго”
08.09.2026
Танцювали під російську музику на тлі фото загиблих – затримали школярок
28.08.2026
Меморіальну дошку ректору Бабаєву відкрили у Харкові
21.08.2026
У харківських школах відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Їм було 24 та 21: дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 17:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На фасаді ліцею “Правоохоронець” у Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим Захисникам України – Олександру Синельникову та Олександру Чирві.".