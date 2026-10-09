Їм було 24 та 21: дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у Харкові

На фасаді ліцею “Правоохоронець” у Харкові відкрили меморіальні дошки загиблим Захисникам України – Олександру Синельникову та Олександру Чирві.

Як розповіла прес-служба обласної ради, Олександр Синельников закінчив ліцей “Правоохоронець” у 2016 році. Служив молодшим сержантом у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр, був одним із найкращих пілотів підрозділу Сенека. Брав участь у боях за Охтирку та Бахмут, контрнаступ на Харківщині. Загинув 30 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Соледара Донецької області. Йому було 24 роки. За мужність та самовідданість Олександра відзначений медаллю “Захиснику Вітчизни” та посмертно – орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Олександр Чирва – випускник ліцею 2022 року. Після закінчення навчання вступив до Національної академії Національної гвардії України, де отримав перше офіцерське звання – лейтенанта. Потім очолив гранатометний взвод вогневої підтримки 1-го батальйону оперативного призначення 13-ї бригади оперативного призначення “Хартія”. 8 липня 2026 року під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу Куп’янська Олександр отримав смертельні поранення. Йому був лише 21 рік. У захисника залишилися батьки, сестра та дружина.

Нагадаємо, у «Харківобленерго» відкрили меморіальну дошку на честь загиблого на фронті співробітника – захисника України Руслана Веприцького. Він загинув 6 лютого 2026 року в боях на Вовчанському напрямку. Йому було лише 47 років.