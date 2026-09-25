Live
  • Пт 25.09.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

Мемориальную доску погибшему коллеге открыли в «Харьковоблэнерго»

Общество 18:27   25.09.2026
Оксана Якушко
Мемориальную доску погибшему коллеге открыли в «Харьковоблэнерго»

В «Харьковоблэнерго» открыли мемориальную доску в честь погибшего на фронте сотрудника — защитника Украины Руслана Веприцкого.

В памятном мероприятии приняли участие коллеги Руслана и руководство предприятия. Они почтили память Героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Руслан Веприцкий родился 14 сентября 1978 в Харькове. В АО «Харьковоблэнерго» пришел в 1999 году. Сначала работал слесарем, потом стал водителем.

6 февраля 2026 года Руслан Веприцкий погиб в боях на Волчанском направлении. Ему было всего 47 лет.

Исполнительный директор АО «Харьковоблэнерго» Андрей Ямпольский отметил, что Руслан Веприцкий был человеком чести, который добросовестно работал на благо предприятия, встал на защиту Украины, отдав за нее самую дорогую – собственную жизнь.

Мемориальная доска теперь станет символом благодарности и напоминанием о Руслане, мужество которого навсегда останутся в истории АО «Харьковоблэнерго» и в памяти всех, кто его знал.

Читайте также: Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова
Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова
25.09.2026, 14:10
«Какой будет зима, мы не понимаем» — Терехов рассказал, как готовится Харьков
«Какой будет зима, мы не понимаем» — Терехов рассказал, как готовится Харьков
25.09.2026, 14:52
Пили и бросали бутылки из парапета метро в центре Харькова: ищут нарушителей
Пили и бросали бутылки из парапета метро в центре Харькова: ищут нарушителей
25.09.2026, 15:32
Решили погулять вместо уроков: двух учеников искала на Харьковщине полиция
Решили погулять вместо уроков: двух учеников искала на Харьковщине полиция
25.09.2026, 12:34
Новости Харькова — главное 25 сентября: выборы в Каразина, мор рыбы, удары
Новости Харькова — главное 25 сентября: выборы в Каразина, мор рыбы, удары
25.09.2026, 19:01
Пожилой отец бил сына в Харькове: копы прекратили домашнее насилие
Пожилой отец бил сына в Харькове: копы прекратили домашнее насилие
25.09.2026, 19:17

Новости по теме:

24.09.2026
Электроснабжение после бури восстанавливают на Харьковщине (фото)
23.09.2026
Осенние холода приближаются: энергетики напомнили правила харьковчанам
16.09.2026
Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
15.09.2026
Сегодня троллейбус в Харькове изменит маршрут: какой и почему
14.09.2026
Света не будет в одном из районов Харькова во вторник: адреса


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мемориальную доску погибшему коллеге открыли в «Харьковоблэнерго»», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 18:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» открыли мемориальную доску в честь погибшего на фронте сотрудника — защитника Украины Руслана Веприцкого.".