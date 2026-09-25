Мемориальную доску погибшему коллеге открыли в «Харьковоблэнерго»

В «Харьковоблэнерго» открыли мемориальную доску в честь погибшего на фронте сотрудника — защитника Украины Руслана Веприцкого.

В памятном мероприятии приняли участие коллеги Руслана и руководство предприятия. Они почтили память Героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Руслан Веприцкий родился 14 сентября 1978 в Харькове. В АО «Харьковоблэнерго» пришел в 1999 году. Сначала работал слесарем, потом стал водителем.

6 февраля 2026 года Руслан Веприцкий погиб в боях на Волчанском направлении. Ему было всего 47 лет.

Исполнительный директор АО «Харьковоблэнерго» Андрей Ямпольский отметил, что Руслан Веприцкий был человеком чести, который добросовестно работал на благо предприятия, встал на защиту Украины, отдав за нее самую дорогую – собственную жизнь.

Мемориальная доска теперь станет символом благодарности и напоминанием о Руслане, мужество которого навсегда останутся в истории АО «Харьковоблэнерго» и в памяти всех, кто его знал.