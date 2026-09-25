Результаты выборов ректора в Каразина: ВУЗ вновь возглавит Кагановская

24 сентября в ХНУ имени В. Н. Каразина стартовали выборы ректора. Уже сегодня, 25 числа, на официальном сайте ВУЗа опубликовали итоговый протокол главной избирательной комиссии – согласно документу, новой руководительницей университета стала Татьяна Кагановская.

Таким образом, Кагановская будет руководить ВУЗом второй срок подряд – до этого пост ректора она занимала с июля 2021. В протоколе также говорится, что в голосовании могли принять участие 1861 избирателей. Кандидатов было всего два – это доктор физико-математических наук, профессор Руслан Вовк и Татьяна Кагановская.

Голоса распределились следующим образом:

Руслан Вовк получил 439 голосов (23,59%);

Татьяна Кагановская -–1015 голосов (54,54%);

не поддержали ни одного кандидата — 64 избирателя (3,44%).

Напомним, конкурс на замещение должности ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина объявило Министерство образования и науки Украины в мае. Среди требований к претендентам – свободное владение украинским языком, ученое звание и научная степень, а также стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет. МГ «Объектив» в июне интересовалась у Кагановской, планирует ли она идти на второй срок. Что она отвечала тогда – читайте здесь.