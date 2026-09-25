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Результаты выборов ректора в Каразина: ВУЗ вновь возглавит Кагановская

Общество 09:20   25.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Результаты выборов ректора в Каразина: ВУЗ вновь возглавит Кагановская Фото: Виктория Якименко

24 сентября в ХНУ имени В. Н. Каразина стартовали выборы ректора. Уже сегодня, 25 числа, на официальном сайте ВУЗа опубликовали итоговый протокол главной избирательной комиссии – согласно документу, новой руководительницей университета стала Татьяна Кагановская.

Таким образом, Кагановская будет руководить ВУЗом второй срок подряд – до этого пост ректора она занимала с июля 2021. В протоколе также говорится, что в голосовании могли принять участие 1861 избирателей. Кандидатов было всего два – это доктор физико-математических наук, профессор Руслан Вовк и Татьяна Кагановская.

Голоса распределились следующим образом:

  • Руслан Вовк получил 439 голосов (23,59%);
  • Татьяна Кагановская -–1015 голосов (54,54%);
  • не поддержали ни одного кандидата — 64 избирателя (3,44%).

Напомним, конкурс на замещение должности ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина объявило Министерство образования и науки Украины в мае. Среди требований к претендентам – свободное владение украинским языком, ученое звание и научная степень, а также стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет. МГ «Объектив» в июне интересовалась у Кагановской, планирует ли она идти на второй срок. Что она отвечала тогда – читайте здесь.

В 09:00 24 сентября начались выборы ректора ХНУ имени В. Н. Каразина. На эту должность претендовали только два кандидата — доктор физико-математических наук, профессор Руслан Вовк и Татьяна Кагановская, которая до этого возглавляла вуз.

Читайте также: Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь, атаки РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 09:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "руководительницей университета стала Татьяна Кагановская.".