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Подорожали на 15-20%: цены на генераторы и зарядные станции в Харькове

Общество 15:23   07.10.2026
Виктория Яковенко
Подорожали на 15-20%: цены на генераторы и зарядные станции в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харькове проанализировали цены на генераторы и другие устройства автономного питания. В горсовете отмечают, что спрос на эти товары растет с приближением зимы и риском длительных отключений света.

Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, купить их можно в специализированных магазинах по продаже строительной техники и электроинструментов.

Бензиновые генераторы в зависимости от мощности (от 2,1 до 8,0 кВт) и производителя стоят в среднем от 12 до 55 тыс. грн, инверторные – от 25 до 60 тыс. грн, дизельные – от 42 до 160 тыс. грн.

Цены на портативные зарядные станции, которые можно использовать для работы бытовой электротехники и зарядки гаджетов, составляют в среднем от 9 до 80 тыс. грн, на павербанки – от 500 до 7000 грн.

«По сравнению с осенью 2025 стоимость этих товаров выросла примерно на 15-20%», — рассказали в мэрии.

Напомним, цены в Харькове на изделия для сохранения тепла ранее промониторил городской совет. За год товары подорожали на 5 – 15 %. Спальники можно купить, оплатив от 1700 грн. Теплые зимние одеяла и пледы стоят в среднем от 850 до 3000 грн. Комплекты термобелья – от 600 до 2700 грн. Для экстренных случаев в продаже есть одноразовые термохимические грелки для тела и термостельки для обуви. Они стоят от 15 до 60 грн.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 15:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на генераторы и другие устройства автономного питания.".