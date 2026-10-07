Газ отключат в одном из районов Харькова в четверг: адреса

Завтра, 8 октября, специалисты проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим услуги не будет по следующим адресам:

ул. Динамовская дом. 15-А

ул. Залесская дом. 26

ул. Клочковская дом. 115

ул. Лопанская дом. 31

ул. Профессора Атамановского дом. 26

ул. Евгения Енина дом. 33

ул. Европейская дом. 83-Б, 85

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, движение транспорта на спуске Клочковском, возле Зоологического моста, будет ограничено с 7:00 до 16:00 7 и 8 октября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Причина – необходимость выполнения работ по ремонту Зоологического моста. Поэтому трамвай №12 не будет курсировать с 06:00 до 16:00. Вместо него пустят временный автобус.