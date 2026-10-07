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Газ отключат в одном из районов Харькова в четверг: адреса

Общество 14:45   07.10.2026
Виктория Яковенко
Газ отключат в одном из районов Харькова в четверг: адреса

Завтра, 8 октября, специалисты проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим услуги не будет по следующим адресам:

  • ул. Динамовская дом. 15-А
  • ул. Залесская дом. 26
  • ул. Клочковская дом. 115
  • ул. Лопанская дом. 31
  • ул. Профессора Атамановского дом. 26
  • ул. Евгения Енина дом. 33
  • ул. Европейская дом. 83-Б, 85

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, движение транспорта на спуске Клочковском, возле Зоологического моста, будет ограничено с 7:00 до 16:00 7 и 8 октября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Причина – необходимость выполнения работ по ремонту Зоологического моста. Поэтому трамвай №12 не будет курсировать с 06:00 до 16:00. Вместо него пустят временный автобус.

Читайте также: Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине, сообщили в облэнерго

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 14:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 8 октября, специалисты проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».".