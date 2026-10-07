Газ отключат в одном из районов Харькова в четверг: адреса
Завтра, 8 октября, специалисты проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим услуги не будет по следующим адресам:
- ул. Динамовская дом. 15-А
- ул. Залесская дом. 26
- ул. Клочковская дом. 115
- ул. Лопанская дом. 31
- ул. Профессора Атамановского дом. 26
- ул. Евгения Енина дом. 33
- ул. Европейская дом. 83-Б, 85
Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
Напомним, движение транспорта на спуске Клочковском, возле Зоологического моста, будет ограничено с 7:00 до 16:00 7 и 8 октября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Причина – необходимость выполнения работ по ремонту Зоологического моста. Поэтому трамвай №12 не будет курсировать с 06:00 до 16:00. Вместо него пустят временный автобус.