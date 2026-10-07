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Газ відключать в одному з районів Харкова у четвер: адреси

Суспільство 14:45   07.10.2026
Вікторія Яковенко
Газ відключать в одному з районів Харкова у четвер: адреси

Завтра, 8 жовтня, фахівці проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим послуги не буде за такими адресами:

  • вул. Динамівська буд. 15-А
  • вул. Заліська буд. 26
  • вул. Клочківська буд. 115
  • вул. Лопанська буд. 31
  • вул. Професора Отамановського буд. 26
  • вул. Євгенія Єніна буд. 33
  • вул. Європейська буд. 83-Б, 85

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, рух транспорту на узвозі Клочківському, біля Зоологічного мосту, буде обмежений з 7:00 до 16:00 7 і 8 жовтня, повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Причина – необхідність виконання робіт з ремонту Зоологічного мосту. Через це трамвай №12 не курсуватиме з 06:00 до 16:00. Замість нього пустять тимчасовий автобус.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 14:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 8 жовтня, фахівці проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».".