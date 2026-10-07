Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині, повідомили в обленерго

В АТ «Харківобленерго» пишуть, що сьогодні, 7 жовтня, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 23:59.

Графіки запровадили через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів, пояснили енергетики. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 16:00-19:30

1.2 05:30-07:00

2.1 07:00–09:00; 16:00–19:30

2.2 07:00–09:00; 16:00–19:30

3.1 00:00–02:00; 22:00-23:00

3.2 22:00-23:00

4.1 09:00-12:30

4.2 09:00-12:30

5.1 02:00–05:30; 15:00–16:00; 23:00-23:59

5.2 15:00–16:00; 23:00-23:59

6.1 12:30-15:00

6.2 12:30-16:00

Однак ситуація може змінитись. Тому абонентів закликали стежити за офіційними повідомленнями обленерго. Список адрес за чергами – тут.

Нагадаємо, 6 жовтня вперше за тривалий час Харківобленерго попередило про запровадження ГПВ у регіоні, починаючи з 15:00 та до кінця доби. Поки що йдеться про відсутність електропостачання від 1,5 до 4 годин на добу – залежно від черги та підчерги. Запровадження графіків пояснили складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли. Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов не виключив також запровадження аварійних відключень, якщо ситуація погіршиться.