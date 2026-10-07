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Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине, сообщили в облэнерго

Общество 09:15   07.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине, сообщили в облэнерго Фото: ХГС

В АО «Харьковоблэнерго» пишут, что сегодня, 7 октября, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 23:59. 

Графики ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, объяснили энергетики. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 16:00-19:30
1.2 05:30-07:00
2.1 07:00–09:00; 16:00–19:30
2.2 07:00-09:00; 16:00–19:30
3.1 00:00–02:00; 22:00-23:00
3.2 22:00-23:00
4.1 09:00-12:30
4.2 09:00-12:30
5.1 02:00–05:30; 15:00–16:00; 23:00-23:59
5.2 15:00–16:00; 23:00-23:59
6.1 12:30-15:00
6.2 12:30-16:00

Однако ситуация может измениться. Поэтому абонентов призвали следить за официальными сообщениями облэнерго. Список адресов за очередями – здесь.

Напомним, 6 октября впервые за длительное время Харьковоблэнерго предупредило о введении ГПО в регионе, начиная с 15:00 и до конца суток. Пока речь идет об отсутствии электроснабжения от 1,5 до 4 часов в сутки – в зависимости от очереди и подочереди. Введение графиков объяснили сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов. Первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов не исключил также введение аварийных отключений, если ситуация ухудшится.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 09:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» пишут, что сегодня, 7 октября, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 23:59. ".