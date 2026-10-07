Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине, сообщили в облэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» пишут, что сегодня, 7 октября, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света с 00:00 до 23:59.

Графики ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, объяснили энергетики. Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 16:00-19:30

1.2 05:30-07:00

2.1 07:00–09:00; 16:00–19:30

2.2 07:00-09:00; 16:00–19:30

3.1 00:00–02:00; 22:00-23:00

3.2 22:00-23:00

4.1 09:00-12:30

4.2 09:00-12:30

5.1 02:00–05:30; 15:00–16:00; 23:00-23:59

5.2 15:00–16:00; 23:00-23:59

6.1 12:30-15:00

6.2 12:30-16:00

Однако ситуация может измениться. Поэтому абонентов призвали следить за официальными сообщениями облэнерго. Список адресов за очередями – здесь.

Напомним, 6 октября впервые за длительное время Харьковоблэнерго предупредило о введении ГПО в регионе, начиная с 15:00 и до конца суток. Пока речь идет об отсутствии электроснабжения от 1,5 до 4 часов в сутки – в зависимости от очереди и подочереди. Введение графиков объяснили сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов. Первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов не исключил также введение аварийных отключений, если ситуация ухудшится.