Подорожчали на 15-20%: ціни на генератори й зарядні станції в Харкові

У Харкові проаналізували ціни на генератори та інші пристрої автономного живлення. У міськраді зазначають: попит на ці товари зростає з наближенням зими та ризиком тривалих відключень світла.

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, придбати їх можна у спеціалізованих магазинах з продажу будівельної техніки та електроінструментів.

Бензинові генератори залежно від потужності (від 2,1 до 8,0 кВт) та виробника коштують у середньому від 12 до 55 тис. грн, інверторні – від 25 до 60 тис. грн, дизельні – від 42 до 160 тис. грн.

Ціни на портативні зарядні станції, які можна використовувати для роботи побутової електротехніки та зарядки ґаджетів, становлять у середньому від 9 до 80 тис. грн, на павербанки – від 500 до 7000 грн.

“Порівняно з осінню 2025 року вартість цих товарів зросла приблизно на 15-20%”, – розповіли у мерії.

Нагадаємо, ціни в Харкові на вироби для збереження тепла раніше промоніторила міська рада. За рік відповідні товари здорожчали на 5 – 15 %. Так, спальники можна купити, сплативши від 1700 грн. Теплі зимові ковдри та пледи коштують у середньому від 850 до 3000 грн. Комплекти термобілизни – від 600 до 2700 грн. Для екстрених випадків у продажу також є одноразові термохімічні грілки для тіла та термоустілки для взуття. Вони вартують від 15 до 60 грн.