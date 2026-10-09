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Звільнення прокурора, бійка з ТЦК і нова тривога в Харкові – підсумки 9 жовтня

Події 23:00   09.10.2026
Оксана Горун
Тетяна Литвина
Звільнення прокурора, бійка з ТЦК і нова тривога в Харкові – підсумки 9 жовтня

Звільнили керівника Харківської обласної прокуратури Юрія Папушу. У Харкові змінили сигнали повітряної тривоги. «Бандеролі» вдарили по передмістю. Пенсіонерка постраждала у штовханині з ТЦК. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Звільнили керівника Харківської обласної прокуратури Юрія Папушу

Про це повідомив в.о. Генпрокурора України Антон Ковальський. Він відзначив, що ухвалив таке рішення за результатом робочої зустрічі. У системі прокуратури проводять загальний кадровий аудит призначень на адміністративні посади, що розпочався після скандальної втечі з країни Генпрокурора Руслана Кравченка. Папушу призначили в Харків саме за часів керівництва Кравченка – 18 лютого цього року. Перед тим він очолював обласну прокуратуру у Дніпрі.

У Харкові змінили сигнали повітряної тривоги

Пресслужба міськради попередила: відтепер тривалість звукового сигналу повітряної тривоги залежить від рівня загрози. Якщо загроза менша, тобто відповідає жовтому рівню, сирени будуть вити 30 секунд. Якщо небезпека більша – червона – то сигнал триватиме хвилину. Повідомлення про тип загрози залишаться, їх доповнять даними про жовтий або червоний рівень. Відбій тепер буде без завивання – лише текстом.

«Бандеролями» атакували росіяни вранці передмістя Харкова

«Прильоти» були по території швейного цеху в Подвірках і кладовищу в Пісочині. На підприємстві постраждали три співробітниці, інформує обласна прокуратура. Одна поранена, у двох – стрес.

Понад 30 корів загинули через удар КАБами

«Приліт» був по тваринницькому комплексу в Печенізькій громад – близько 08:40 ранку, написав очільник громади Олександр Гусаров. Інформації про постраждалих людей немає.

Пенсіонерка проти ТЦК

У Харкові поліція з’ясовує обставини штовханини в Індустріальному районі. До поліціянтів звернувся син 73-річної жінки. Заявив, що його матір штовхнув чоловік у військовій формі, вона отримала травми та потрапила в лікарню. Відео «розбірки» облетіло соцмережі. У ГУ Нацполіції Харківщини прокоментували події так. Жінка через камеру відеоспостереження побачила чоловіків у військовій формі, які проводили мобілізаційні заходи. Після цього вийшла на вулицю, щоб втрутитися в конфлікт. Один із чоловіків штовхнув пенсіонерку, і вона впала. У Харківському обласному ТЦК і СП відзначили, що перевіряють всі обставини події. Попередньо встановили, що на військовослужбовців групи оповіщення напав агресивний громадянин. І під час сутички військовий, захищаючись, відштовхнув жінку, яка втрутилася в конфлікт. Поліція розпочала кримінальне провадження.

МГ «Об’єктив» також повідомляла 7 жовтня: 

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Автор: Оксана Горун, Тетяна Литвина

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Тетяна Литвина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звільнили керівника Харківської обласної прокуратури Юрія Папушу. У Харкові змінили сигнали повітряної тривоги. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.".