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Нічні дощі: прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові та області

Погода 20:10   09.10.2026
Тетяна Литвіна
Нічні дощі: прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на суботу, 10 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Температура повітря на Харківщині продовжує знижуватись.

У Харківській області у цей день буде хмарно, але з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, удень істотних опадів не очікується. Проте, прогнозується сильний вітер західної чверті до 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8-13° тепла, вдень очікується в межах 16-21°.

У Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі прогнозується невеликий дощ. Вдень опадів не очікується. Вітер також буде західної чверті, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі буде в межах 11 – 13 ° тепла, вдень – 16 – 18 °.

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Нагадаємо, у Харкові змінили сигнали системи оповіщення населення,  повідомили у прес-службі міської ради. Наразі тривалість звукового сигналу повітряної тривоги залежить від рівня загрози.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 20:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 10 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Температура повітря на Харківщині продовжує знижуватись.".