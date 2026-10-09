Нічні дощі: прогноз погоди на 10 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на суботу, 10 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. Температура повітря на Харківщині продовжує знижуватись.

У Харківській області у цей день буде хмарно, але з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, удень істотних опадів не очікується. Проте, прогнозується сильний вітер західної чверті до 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8-13° тепла, вдень очікується в межах 16-21°.

У Харкові очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі прогнозується невеликий дощ. Вдень опадів не очікується. Вітер також буде західної чверті, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі буде в межах 11 – 13 ° тепла, вдень – 16 – 18 °.

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Нагадаємо, у Харкові змінили сигнали системи оповіщення населення, повідомили у прес-службі міської ради. Наразі тривалість звукового сигналу повітряної тривоги залежить від рівня загрози.