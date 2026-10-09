Дожди по ночам: прогноз погоды на 10 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 10 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Температура воздуха на Харьковщине продолжает снижаться.

В Харьковской области в этот день будет облачно, но с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем ​​существенных осадков не ожидается. Однако прогнозируется сильный ветер западной четверти до 9 – 14 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять 8 – 13° тепла, днем ожидается в пределах 16 – 21°.

В Харькове ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой дождь. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер также будет западной четверти, 9 – 14 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах 11 – 13° тепла, днем ​​- 16 – 18°.

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Напомним, в Харькове изменили сигналы системы оповещения населения, сообщили в пресс-службе городского совета. Теперь продолжительность звукового сигнала воздушной тревоги зависит от уровня угрозы.