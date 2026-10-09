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На посаді – менше року: звільняють керівника Харківської облпрокуратури

Суспільство 12:32   09.10.2026
Вікторія Яковенко
На посаді – менше року: звільняють керівника Харківської облпрокуратури

Про звільнення керівника Харківської обласної прокуратури повідомив виконувач обов’язків Генерального прокурора України Антон Ковальський 9 жовтня.

Він зазначив, що наразі проводять кадровий аудит призначень на адміністративні посади в Офісі Генпрокурора та обласних прокуратурах. Зміни торкнулися і Харківщини.

“За результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи я ухвалив рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. Робочі зустрічі продовжуються”, – написав Ковальський.

Він продовжує: це історія не про персоналії і точно не кадрові рішення заради самих кадрових рішень. Керівна посада, за його словами, – передусім відповідальність за результат, колектив і за рішення, які впливають на репутацію всієї інституції.

“Там, де є результат і професійна робота, – буде підтримка. Там, де є обґрунтовані питання, – ухвалюватиму відповідні рішення”, – підкреслив Ковальський.

Він підсумував, що це лише перший етап, кадровий аудит продовжать.

Нагадаємо, Юрій Папуша очолив Харківську обласну прокуратуру 18 лютого. До цього він керував Дніпропетровською обласною прокуратурою.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 12:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про звільнення керівника Харківської обласної прокуратури повідомив виконувач обов’язків Генерального прокурора України Антон Ковальський 9 жовтня.".