На посаді – менше року: звільняють керівника Харківської облпрокуратури

Про звільнення керівника Харківської обласної прокуратури повідомив виконувач обов’язків Генерального прокурора України Антон Ковальський 9 жовтня.

Він зазначив, що наразі проводять кадровий аудит призначень на адміністративні посади в Офісі Генпрокурора та обласних прокуратурах. Зміни торкнулися і Харківщини.

“За результатами робочих зустрічей та оцінки їхньої роботи я ухвалив рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. Робочі зустрічі продовжуються”, – написав Ковальський.

Він продовжує: це історія не про персоналії і точно не кадрові рішення заради самих кадрових рішень. Керівна посада, за його словами, – передусім відповідальність за результат, колектив і за рішення, які впливають на репутацію всієї інституції.

“Там, де є результат і професійна робота, – буде підтримка. Там, де є обґрунтовані питання, – ухвалюватиму відповідні рішення”, – підкреслив Ковальський.

Він підсумував, що це лише перший етап, кадровий аудит продовжать.

Нагадаємо, Юрій Папуша очолив Харківську обласну прокуратуру 18 лютого. До цього він керував Дніпропетровською обласною прокуратурою.