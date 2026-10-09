Проводили мобілізацію у Харкові, але втрутилася пенсіонерка: деталі від копів

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 8 жовтня до правоохоронців звернувся чоловік, який розповів про травмування його 73-річної матері. За його версією, напередодні в Харкові пенсіонерку штовхнув чоловік у військовій формі.

Інцидент стався в Індустріальному районі. Тоді, з’ясували правоохоронці, по відеокамері жінка побачила, як чоловіки у військовій формі проводять мобілізаційні заходи. Тоді вона вирішила втрутитися у конфлікт, однак один із учасників відштовхнув постраждалу.

Жінка, зазначили копи, впала та отримала пошкодження. Після чого її доправили до лікарні. Особу чоловіка, який штовхнув постраждалу, вже встановили.

“За вказаним фактом слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк”, – додали в поліції.

Нагадаємо, раніше У Харківському ОТЦК та СП прокоментували відео, яке раніше почали поширювати у соцмережах. На ньому зафіксували конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком. У нього спробувала втрутитися літня жінка, але начебто отримала травми внаслідок падіння. За версією ОТЦК та СП, на військовослужбовців групи оповіщення напав чоловік, потім у конфлікт втрутилася і жінка. Під час сутички військовослужбовець, захищаючись, відштовхнув жінку, яка втрутилася в конфлікт. Унаслідок падіння жінка зазнала травм. Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження, написали в ОТЦК.