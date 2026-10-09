Проводили мобилизацию в Харькове, но вмешалась пенсионерка: детали от копов

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 8 октября к правоохранителям обратился мужчина, который рассказал о травмировании его 73-летней матери. По его версии, накануне в Харькове пенсионерку толкнул мужчина в военной форме.

Инцидент произошел в Индустриальном районе. Тогда, выяснили правоохранители, по видеокамере женщина увидела, как мужчины в военной форме проводят мобилизационные мероприятия. Тогда она решила вмешаться в конфликт, однако один из участников оттолкнул пострадавшую.

Женщина, отметили копы, упала и получила повреждения. После чего ее доставили в больницу. Личность мужчины, который толкнул пострадавшую, уже установили.

«По указанному факту следователи отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 начали уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок», – уточнили в полиции.

Напомним, ранее В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали видео, которое ранее начали распространять в соцсетях. На нем зафиксировали конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной. В него попыталась вмешаться пожилая женщина, но якобы получила травмы в результате падения. По версии ОТЦК и СП, на военнослужащих группы оповещения напал мужчина, потом в конфликт вмешалась и женщина. Во время стычки военнослужащий, защищаясь, оттолкнул вмешавшуюся в конфликт женщину. В результате падения женщина получила травмы. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство, написали в ОТЦК.