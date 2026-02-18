Офіційно: новий керівник у Харківській обласній прокуратурі
Харківську обласну прокуратуру 18 лютого очолив новий начальник – Юрій Папуша із Дніпропетровської області.
Чутки про зміну керівництва у Харківській обласній прокуратурі ходили зранку 18 лютого. Але ім’я наступника прокурора Харківської області ніхто не озвучував.
Увечері 18 лютого пресслужба Харківської обласної прокуратури офіційно підтвердила кадрові зміни у керівництві відомства.
«З 18 лютого 2026 року керівником Харківської обласної прокуратури призначили Юрія Папушу», – прокоментувала речник обласної прокуратури Валерія Чиріна.
Раніше Юрій Папуша керував Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Попередника Юрія Папуші Аміла Омарова на посаду керівника Харківської облпрокуратури призначили 1 липня 2025 року. На своїй посаді Омаров пробув трохи менше ніж 7 місяців.
Читайте також: Поліція розслідує можливий інцидент із ТЦК та поліцією в центрі Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: начальник, Харьковская областная прокуратура, Юрий Папуша;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Офіційно: новий керівник у Харківській обласній прокуратурі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2026 в 18:22;