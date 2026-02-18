Live

Офіційно: новий керівник у Харківській обласній прокуратурі

Суспільство 18:22   18.02.2026
Оксана Якушко
Харківську обласну прокуратуру 18 лютого очолив новий начальник – Юрій Папуша із Дніпропетровської області.

Чутки про зміну керівництва у Харківській обласній прокуратурі ходили зранку 18 лютого. Але ім’я наступника прокурора Харківської області ніхто не озвучував.

Увечері 18 лютого пресслужба Харківської обласної прокуратури офіційно підтвердила кадрові зміни у керівництві відомства.

«З 18 лютого 2026 року керівником Харківської обласної прокуратури призначили Юрія Папушу», – прокоментувала речник обласної прокуратури Валерія Чиріна.

Раніше Юрій Папуша керував Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Попередника Юрія Папуші Аміла Омарова на посаду керівника Харківської облпрокуратури призначили 1 липня 2025 року. На своїй посаді Омаров пробув трохи менше ніж 7 місяців.

Автор: Оксана Якушко
