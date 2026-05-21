Загиблий, двох копів ушпиталили: наслідки удару FPV-дронів по Кільцевій дорозі

Водій вантажівки загинув, двох поліціянтів відвезли до лікарні з пораненнями внаслідок ударів FPV-дронів, повідомляє Нацполіція.

Зранку 21 травня росіяни атакували FPV-дроном вантажівку на Кільцевій дорозі у Харківському районі — на автошляху М-03 Київ — Харків — Довжанський, біля 17-го кладовища.

FPV-дрон поцілив кабіну вантажівки з напівпричепом, внаслідок чого водій загинув на місці. Після влучання вантажівка зайнялася.

Також росіяни атакували і пошкодили службовий автомобіль патрульної поліції, екіпаж якої прибув на виклик.

Ще одна автівка полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, яка у цей час їхала у напрямку села Циркуни, була атакована росіянами. Внаслідок чого поранення отримали двоє поліціянтів. Їх госпіталізували.

На час проведення слідчих дій поліцейські тимчасово перекривали рух транспорту.

Як повідомила раніше МГ «Об’єктив», 21 травня відрізок харківської кільцевої (від екопарку до Липцівського перехрестя) закрили через активність БпЛА, повідомляли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Щонайменше 5 FPV-дронів атакували Кільцеву у Харкові за одну годину.