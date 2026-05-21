Град, шквал і гроза. Прогноз погоди на 22 травня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 22 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі не очікують істотних опадів. Вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈. Місцями можливий град, шквал 💨 з поривами до 15 – 20 метрів за секунду. Триматиметься мінлива хмарність ⛅️.
Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень від 27 до 32°.
У Харкові ніч пройде без істотних опадів.
Вдень очікують короткочасний дощ 🌧, грозу ⛈, прогнозують град і шквал 💨 з поривами до 15 – 20 метрів за секунду.
Вітер буде північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 28 – 30°.
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 19:40;