Live

Град, шквал і гроза. Прогноз погоди на 22 травня у Харкові й області

Погода 19:40   21.05.2026
Оксана Якушко
Град, шквал і гроза. Прогноз погоди на 22 травня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 22 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі не очікують істотних опадів. Вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈. Місцями можливий град, шквал 💨 з поривами до 15 – 20 метрів за секунду. Триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень від 27 до 32°.

 

У Харкові ніч пройде без істотних опадів.

Вдень очікують короткочасний дощ 🌧, грозу ⛈, прогнозують град і шквал 💨 з поривами до 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер буде північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 28 – 30°.

Читайте також: Ми навіть робили труни – мер Чугуєва, міста, яке встояло попри все

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Град, шквал і гроза. Прогноз погоди на 22 травня у Харкові й області
Град, шквал і гроза. Прогноз погоди на 22 травня у Харкові й області
21.05.2026, 19:40
Вибухи у Харкові ввечері 21 травня: Терехов повідомив, куди “прилетіло”
Вибухи у Харкові ввечері 21 травня: Терехов повідомив, куди “прилетіло”
21.05.2026, 18:44
Робота у Харкові й області: кому готові платити 40 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому готові платити 40 тисяч гривень
21.05.2026, 19:00
Ми навіть робили труни – мер Чугуєва, міста, яке встояло попри все
Ми навіть робили труни – мер Чугуєва, міста, яке встояло попри все
21.05.2026, 17:47
Через небезпеку: які автобуси не їздитимуть по Кільцевій дорозі у Харкові
Через небезпеку: які автобуси не їздитимуть по Кільцевій дорозі у Харкові
21.05.2026, 17:30
Вісім разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
Вісім разів штурмувала РФ на Харківщині з початку доби: дані Генштабу на 16:00
21.05.2026, 16:45

Новини за темою:

20.05.2026
Небезпечно буде вночі 20 травня у Харкові й області: попередження
20.05.2026
Спека і дощ удень. Прогноз погоди на 21 травня у Харкові й області
18.05.2026
Гроза, дощ і спека. Прогноз погоди на 19 травня у Харкові й області
10.05.2026
Дощі, гроза, туман. Прогноз погоди на 11 травня у Харкові й області
08.05.2026
Комфортне тепло. Прогноз погоди на 9 травня у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Град, шквал і гроза. Прогноз погоди на 22 травня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 19:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 22 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".