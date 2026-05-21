Live

Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области

Погода 19:40   21.05.2026
Оксана Якушко
Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 22 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков. Днем прогнозируют кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈. Местами возможен град, шквал 💨 с порывами до 15 – 20 метров в секунду. Будет держаться переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем ​​от 27 до 32°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков.
Днем ожидают кратковременный дождь, грозу ⛈, прогнозируют град и шквал с порывами до 15 – 20 метров в секунду.
Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 28 – 30°.

Читайте также: Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы в Харькове вечером 21 мая: Терехов сообщил, куда «прилетело»
Взрывы в Харькове вечером 21 мая: Терехов сообщил, куда «прилетело»
21.05.2026, 18:44
По меньшей мере пять FPV-дронов атаковали окружную в Харькове за один час
По меньшей мере пять FPV-дронов атаковали окружную в Харькове за один час
21.05.2026, 15:28
Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории
21.05.2026, 06:00
Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
21.05.2026, 17:47
Новости Харькова — главное за 21 мая: удары FPV по окружной, День вышиванки
Новости Харькова — главное за 21 мая: удары FPV по окружной, День вышиванки
21.05.2026, 18:25
Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области
Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области
21.05.2026, 19:40

Новости по теме:

20.05.2026
Опасно будет ночью 20 мая в Харькове и области: предупреждение
20.05.2026
Жара и дождь днем. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области
18.05.2026
Гроза, дождь и жара. Прогноз погоды на 19 мая в Харькове и области
10.05.2026
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
08.05.2026
Комфортное тепло. Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 19:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 22 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".