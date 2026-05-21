Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 22 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не ожидают существенных осадков. Днем прогнозируют кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈. Местами возможен град, шквал 💨 с порывами до 15 – 20 метров в секунду. Будет держаться переменная облачность ⛅️.

Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 12 до 17°, днем ​​от 27 до 32°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков.

Днем ожидают кратковременный дождь, грозу ⛈, прогнозируют град и шквал с порывами до 15 – 20 метров в секунду.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 28 – 30°.