Комфортное тепло. Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 9 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют переменную облачность ⛅️. День пройдет без существенных осадков.

Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15 ° тепла, днем ​​от 21 до 26 °.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 11 – 13° тепла, днем ​​прогреется до 22 – 24°.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 7 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд — такой жары в мае не было с 1967 года.