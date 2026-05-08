Комфортное тепло. Прогноз погоды на 9 мая в Харькове и области
Фото: ХГС
Прогноз погоды на субботу, 9 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области прогнозируют переменную облачность ⛅️. День пройдет без существенных осадков.
Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 10 до 15 ° тепла, днем от 21 до 26 °.
В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.
Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 11 – 13° тепла, днем прогреется до 22 – 24°.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», 7 мая в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд — такой жары в мае не было с 1967 года.
- • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 20:17;