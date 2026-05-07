Тепло как летом и без дождя. Прогноз погоды на 8 мая в Харькове и области

Погода 19:53   07.05.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на пятницу, 8 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области днем ​​ожидают теплую и сухую погоду, прогнозируют переменную облачность ⛅️. День пройдет без осадков.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 9 до 14 ° тепла, днем ​​от 23 до 28 °.

В Харькове день также пройдет без осадков.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12 – 14 ° тепла, днем ​​прогреется до 25 – 27 °.

