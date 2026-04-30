Ночью заморозки, дождь днем. Прогноз погоды на 1 мая в Харькове и области

Погода 20:14   30.04.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на пятницу, 1 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков. Днем ожидается небольшой дождь 🌧, местами возможна гроза ⛈.

Ветер прогнозируют северный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью снизится: ожидают заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​температура воздуха будет колебаться от 8 до 13° тепла. В целом, погода будет облачной с прояснениями 🌥.

В Харькове ночью прогнозируют без существенных осадков, днем ​​ожидают небольшой дождь 🌧.
Ветер будет северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет низкой: прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​температура воздуха прогреется до 10 – 12° тепла.

Читайте также: Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график

