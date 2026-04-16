Live

Днем +20. Прогноз погоды на 17 апреля в Харькове и области

Погода 20:08   16.04.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков, ожидают слабый туман 🌫.
Днем возможен кратковременный дождь 🌧, гроза ⛈. Будет продолжаться переменная облачность 🌥.
Ветер прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами ожидают порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем ​​от 15 до 20°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, ожидают слабый туман 🌫, днем ​​прогнозируют кратковременный дождь 🌧.
Ветер будет юго-западный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 5-7° тепла, днем ​​прогреется до 17-19°.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

