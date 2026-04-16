Днем +20. Прогноз погоды на 17 апреля в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков, ожидают слабый туман 🌫.
Днем возможен кратковременный дождь 🌧, гроза ⛈. Будет продолжаться переменная облачность 🌥.
Ветер прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с, днем местами ожидают порывы 💨 до 15-20 м/с.
Температура воздуха будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем от 15 до 20°.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, ожидают слабый туман 🌫, днем прогнозируют кратковременный дождь 🌧.
Ветер будет юго-западный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 5-7° тепла, днем прогреется до 17-19°.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Днем +20. Прогноз погоды на 17 апреля в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 20:08;