Днем +20. Прогноз погоды на 17 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью не прогнозируют существенных осадков, ожидают слабый туман 🌫.

Днем возможен кратковременный дождь 🌧, гроза ⛈. Будет продолжаться переменная облачность 🌥.

Ветер прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами ожидают порывы 💨 до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от 4 до 9° тепла, днем ​​от 15 до 20°.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, ожидают слабый туман 🌫, днем ​​прогнозируют кратковременный дождь 🌧.

Ветер будет юго-западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 5-7° тепла, днем ​​прогреется до 17-19°.

Читайте также: По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой