Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)

Первые взрывы в городе начали звучать около 11:20. Тогда мониторы писали о работе ПВО в Харькове – ВС РФ атаковали беспилотниками.

Дополнено в 12:05. Предварительно, в результате вражеского удара в Киевском районе горит утеплитель трехэтажного здания на площади около 100 квадратных метров, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 11:47. «По уточненной информации, горит офисное здание. Погибших и пострадавших нет», – написал Терехов.

Дополнено в 11.38. Удар пришелся по густонаселенному району города. Там загорелся частный дом. Информации о пострадавших пока нет, добавил городской голова.

Уже в 11:30 мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в городе.

«Зафиксирован удар вражеского беспилотника по Киевскому району города. Последствия уточняются», – добавил Терехов.

Отметим, тревога в городе звучит с 11:04. Мониторинговые ТГ-каналы писали о беспилотниках в пригороде, вскоре дроны начали кружить и над Харьковом. По состоянию на 11:35 тревога в городе продолжается.

Напомним, ночь в Харькове была неспокойной. Около часа ночи зафиксировали «прилет» в Немышлянском районе. БпЛА упал на дорогу, повредив газопровод и частные дома. Также враг атаковал беспилотником Слободской и Индустриальный районы. Уже утром, около 06:23, в Харькове прогремел еще один взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе беспилотника в районе жилой застройки на Салтовке. Позже городской голова проинформировал: на месте удара на Салтовке горит частный дом, есть пострадавшие.

Ночью 16 апреля вся Украина оказалась под очередным массированным обстрелом россиян. Больше всего досталось Одессе, Днепру, Харькову, а также столице.