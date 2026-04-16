Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
Первые взрывы в городе начали звучать около 11:20. Тогда мониторы писали о работе ПВО в Харькове – ВС РФ атаковали беспилотниками.
Дополнено в 12:05. Предварительно, в результате вражеского удара в Киевском районе горит утеплитель трехэтажного здания на площади около 100 квадратных метров, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 11:47. «По уточненной информации, горит офисное здание. Погибших и пострадавших нет», – написал Терехов.
Дополнено в 11.38. Удар пришелся по густонаселенному району города. Там загорелся частный дом. Информации о пострадавших пока нет, добавил городской голова.
Уже в 11:30 мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в городе.
«Зафиксирован удар вражеского беспилотника по Киевскому району города. Последствия уточняются», – добавил Терехов.
Новость будет дополняться.
Отметим, тревога в городе звучит с 11:04. Мониторинговые ТГ-каналы писали о беспилотниках в пригороде, вскоре дроны начали кружить и над Харьковом. По состоянию на 11:35 тревога в городе продолжается.
Напомним, ночь в Харькове была неспокойной. Около часа ночи зафиксировали «прилет» в Немышлянском районе. БпЛА упал на дорогу, повредив газопровод и частные дома. Также враг атаковал беспилотником Слободской и Индустриальный районы. Уже утром, около 06:23, в Харькове прогремел еще один взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе беспилотника в районе жилой застройки на Салтовке. Позже городской голова проинформировал: на месте удара на Салтовке горит частный дом, есть пострадавшие.
Ночью 16 апреля вся Украина оказалась под очередным массированным обстрелом россиян. Больше всего досталось Одессе, Днепру, Харькову, а также столице.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 12:05;