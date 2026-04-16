Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)

Происшествия 12:05   16.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Первые взрывы в городе начали звучать около 11:20. Тогда мониторы писали о работе ПВО в Харькове – ВС РФ атаковали беспилотниками. 

Дополнено в 12:05. Предварительно, в результате вражеского удара в Киевском районе горит утеплитель трехэтажного здания на площади около 100 квадратных метров, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 11:47. «По уточненной информации, горит офисное здание. Погибших и пострадавших нет», – написал Терехов.

Дополнено в 11.38. Удар пришелся по густонаселенному району города. Там загорелся частный дом. Информации о пострадавших пока нет, добавил городской голова.

Уже в 11:30 мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в городе. 

«Зафиксирован удар вражеского беспилотника по Киевскому району города. Последствия уточняются», – добавил Терехов.

Новость будет дополняться.  

Отметим, тревога в городе звучит с 11:04. Мониторинговые ТГ-каналы писали о беспилотниках в пригороде, вскоре дроны начали кружить и над Харьковом. По состоянию на 11:35 тревога в городе продолжается.

Напомним, ночь в Харькове была неспокойной. Около часа ночи зафиксировали «прилет» в Немышлянском районе. БпЛА упал на дорогу, повредив газопровод и частные дома. Также враг атаковал беспилотником Слободской и Индустриальный районы. Уже утром, около 06:23, в Харькове прогремел еще один взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе беспилотника в районе жилой застройки на Салтовке. Позже городской голова проинформировал: на месте удара на Салтовке горит частный дом, есть пострадавшие.

Ночью 16 апреля вся Украина оказалась под очередным массированным обстрелом россиян. Больше всего досталось Одессе, Днепру, Харькову, а также столице.

Читайте также: Мэрия показала, что сейчас происходит на местах «прилетов» в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
16.04.2026, 06:38
Мэрия показала, что сейчас происходит на местах «прилетов» в Харькове
Мэрия показала, что сейчас происходит на местах «прилетов» в Харькове
16.04.2026, 09:46
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
16.04.2026, 07:29
Десятки погибших, раненые и разрушения: Украина пережила массированный обстрел
Десятки погибших, раненые и разрушения: Украина пережила массированный обстрел
16.04.2026, 09:06
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
16.04.2026, 11:40
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
16.04.2026, 12:05

Новости по теме:

16.04.2026
Есть разрушения: Коваленко сообщил об атаках БпЛА на Золочевскую громаду
16.04.2026
Мэрия показала, что сейчас происходит на местах «прилетов» в Харькове
16.04.2026
Десятки погибших, раненые и разрушения: Украина пережила массированный обстрел
16.04.2026
Синегубов сообщил, как прошли сутки в Харьковской области
15.04.2026
Синегубов: пять человек пострадали от «прилетов» по Харьковской области


  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 12:05;

