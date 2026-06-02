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Что происходит на местах ночных «прилетов» в Харькове (фото)

Происшествия 09:45   02.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Что происходит на местах ночных «прилетов» в Харькове (фото) Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии опубликовали фото, на которых видны последствия российских атак в Харькове.

В сообщении отметили: на местах «прилетов» уже работают коммунальщики.

Последствия обстрелов Харькова 2 июня
Фото: ХГС

«Бригады коммунальных предприятий сразу после обстрелов приступили к восстановительным работам и работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее завершить их. В частности, специалисты КП «Харьковжилстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна в поврежденных домах», – добавили в мэрии.

Последствия обстрелов Харькова 2 июня
Фото: ХГС

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за ночь по Харькову ударили 15 БпЛА и две ракеты. 2 июня мэр Игорь Терехов проинформировал о последствиях ночных ударов по Харькову. По его информации, под атакой РФ оказались четыре района – Основянский, Слободской, Немышлянский и Киевский. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Слободском районе пострадали восемь человек – среди них 11-летняя девочка. Всего за ночь пострадали десять человек.

Последствия обстрелов Харькова 2 июня
Фото: ХГС

Читайте также: В ГСЧС показали фото последствий ночных ударов по области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 09:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии опубликовали фото, на которых видны последствия российских атак в Харькове.".