Что происходит на местах ночных «прилетов» в Харькове (фото)

В пресс-службе мэрии опубликовали фото, на которых видны последствия российских атак в Харькове.

В сообщении отметили: на местах «прилетов» уже работают коммунальщики.

«Бригады коммунальных предприятий сразу после обстрелов приступили к восстановительным работам и работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее завершить их. В частности, специалисты КП «Харьковжилстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна в поврежденных домах», – добавили в мэрии.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за ночь по Харькову ударили 15 БпЛА и две ракеты. 2 июня мэр Игорь Терехов проинформировал о последствиях ночных ударов по Харькову. По его информации, под атакой РФ оказались четыре района – Основянский, Слободской, Немышлянский и Киевский. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Слободском районе пострадали восемь человек – среди них 11-летняя девочка. Всего за ночь пострадали десять человек.

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