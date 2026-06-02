Что происходит на местах ночных «прилетов» в Харькове (фото)
В пресс-службе мэрии опубликовали фото, на которых видны последствия российских атак в Харькове.
В сообщении отметили: на местах «прилетов» уже работают коммунальщики.
«Бригады коммунальных предприятий сразу после обстрелов приступили к восстановительным работам и работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее завершить их. В частности, специалисты КП «Харьковжилстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна в поврежденных домах», – добавили в мэрии.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за ночь по Харькову ударили 15 БпЛА и две ракеты. 2 июня мэр Игорь Терехов проинформировал о последствиях ночных ударов по Харькову. По его информации, под атакой РФ оказались четыре района – Основянский, Слободской, Немышлянский и Киевский. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Слободском районе пострадали восемь человек – среди них 11-летняя девочка. Всего за ночь пострадали десять человек.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака РФ, коммунальщики, обстрел, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 09:45;