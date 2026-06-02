Що відбувається на місцях нічних “прильотів” у Харкові (фото)

У пресслужбі мерії опублікували фото, на яких видно наслідки російських атак у Харкові.

У повідомленні зазначили: на місцях “прильотів” вже працюють комунальники.

“Бригади комунальних підприємств одразу після обстрілів розпочали відновлювальні роботи та працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше завершити їх. Зокрема, фахівці КП «Харківжитлобуд» та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна в пошкоджених будинках”, – додали у мерії.

Раніше МГ «Об’єктив» також повідомляла, що за ніч по Харкову вдарили 15 БпЛА та дві ракети. 2 червня мер Ігор Терехов поінформував про наслідки нічних ударів у Харкові. За його інформацією, під атакою РФ опинилися чотири райони – Основ’янський, Слобідський, Немишлянський та Київський. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Слобідському районі постраждали вісім людей – серед них 11-річна дівчинка. Загалом за ніч постраждали десять осіб.