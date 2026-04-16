Live

Мэрия показала, что сейчас происходит на местах «прилетов» в Харькове

Общество 09:46   16.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе мэрии напомнили, что в результате ночной атаки на Харьков в Немышлянском районе повреждены частные дома и газопровод. На данный момент там уже работают коммунальщики. 

Фото: ХГС

«Специалисты КП «Харьковжилстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывали выбитые окна. Ремонтные бригады работали в усиленном режиме, чтобы устранить все повреждения как можно быстрее», – передают в горсовете.

Фото: ХГС

Работы продолжаются и в Салтовском районе – там утром также зафиксировали российский удар.

«В Салтовском районе специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна в поврежденных домах», – добавили в мэрии.

Фото: ХГС

Напомним, ночь в Харькове была неспокойной. Около часа ночи зафиксировали «прилет» в Немышлянском районе. БпЛА упал на дорогу, повредив газопровод и частные дома. Также враг атаковал беспилотником Слободской и Индустриальный районы. Уже утром, около 06:23, в Харькове прогремел еще один взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе беспилотника в районе жилой застройки на Салтовке. Позже городской голова проинформировал: на месте удара на Салтовке горит частный дом, есть пострадавшие.

Ночью 16 апреля вся Украина оказалась под очередным массированным обстрелом россиян. Больше всего досталось Одессе, Днепру, Харькову, а также столице.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мэрия показала, что сейчас происходит на местах «прилетов» в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 09:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба мэрии напомнила, что в результате ночной атаки на Харьков в Немышлянском районе повреждены частные дома и газопровод.".