Мэрия показала, что сейчас происходит на местах «прилетов» в Харькове
В пресс-службе мэрии напомнили, что в результате ночной атаки на Харьков в Немышлянском районе повреждены частные дома и газопровод. На данный момент там уже работают коммунальщики.
«Специалисты КП «Харьковжилстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывали выбитые окна. Ремонтные бригады работали в усиленном режиме, чтобы устранить все повреждения как можно быстрее», – передают в горсовете.
Работы продолжаются и в Салтовском районе – там утром также зафиксировали российский удар.
«В Салтовском районе специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна в поврежденных домах», – добавили в мэрии.
Напомним, ночь в Харькове была неспокойной. Около часа ночи зафиксировали «прилет» в Немышлянском районе. БпЛА упал на дорогу, повредив газопровод и частные дома. Также враг атаковал беспилотником Слободской и Индустриальный районы. Уже утром, около 06:23, в Харькове прогремел еще один взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе беспилотника в районе жилой застройки на Салтовке. Позже городской голова проинформировал: на месте удара на Салтовке горит частный дом, есть пострадавшие.
Ночью 16 апреля вся Украина оказалась под очередным массированным обстрелом россиян. Больше всего досталось Одессе, Днепру, Харькову, а также столице.
Читайте также: Синегубов сообщил, как прошли сутки в Харьковской области
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 09:46;