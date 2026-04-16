Синегубов сообщил, как прошли сутки в Харьковской области
В течение суток россияне обстреляли Харьков, а также 14 населенных пунктов области. В результате ударов пострадали четыре человека, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина; в г. Мерефа получили травмы 28-летний мужчина и 63-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- две ракеты (тип устанавливается);
- КАБ;
- 12 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 42 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за «прилетов» повреждена инфраструктура в Харькове, а также Изюмском, Богодуховском, Чугуевском и Харьковском районах.
Читайте также: Шесть атак россиян отбили за сутки СОУ на Харьковщине – данные Генштаба
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 08:42;