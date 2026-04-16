Синегубов сообщил, как прошли сутки в Харьковской области

В течение суток россияне обстреляли Харьков, а также 14 населенных пунктов области. В результате ударов пострадали четыре человека, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина; в г. Мерефа получили травмы 28-летний мужчина и 63-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

две ракеты (тип устанавливается);

КАБ;

12 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

42 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за «прилетов» повреждена инфраструктура в Харькове, а также Изюмском, Богодуховском, Чугуевском и Харьковском районах.