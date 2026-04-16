Шесть атак россиян отбили за сутки СОУ на Харьковщине – данные Генштаба
О шести боях на Харьковщине проинформировал утром 16 апреля Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться четыре раза в районе Старицы, Волчанска и Волчанских Хуторов.
На Купянском – ВСУ отбили две атаки врага около Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных удара, применил 24 ракеты, совершил 76 авиационных ударов, сбросил 225 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9140 дронов-камикадзе и осуществил 3456 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.
Потери россиян, по информации ГШ, следующие:
Читайте также: Последствия ночных ударов по Харькову показали спасатели (фото)
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 08:10;