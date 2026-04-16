Live

Шесть атак россиян отбили за сутки СОУ на Харьковщине – данные Генштаба

Украина 08:10   16.04.2026
О шести боях на Харьковщине проинформировал утром 16 апреля Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться четыре раза в районе Старицы, Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском – ВСУ отбили две атаки врага около Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных удара, применил 24 ракеты, совершил 76 авиационных ударов, сбросил 225 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9140 дронов-камикадзе и осуществил 3456 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян, по информации ГШ, следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Шесть атак россиян отбили за сутки СОУ на Харьковщине – данные Генштаба», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 08:10;

