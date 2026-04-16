Шість атак росіян відбили за добу СОУ на Харківщині – дані Генштабу

Про шість боїв на Харківщині поінформував зранку 16 квітня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися чотири рази в районі Стариці, Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському – ЗСУ відбили дві атаки ворога біля Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 24 ракети, здійснив 76 авіаційних ударів, скинув 225 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9140 дронів-камікадзе та здійснив 3456 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у Генштабі.

Втрати росіян, за інформацією ГШ, такі: