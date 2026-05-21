Генштаб поінформував про 12 боїв на Харківщині – де атакували росіяни
Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв, передає Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямі росіяни намагалися прорватися п’ять разів біля Ізбицького, Стариці та Лимана.
На Куп’янському – зафіксували сім боїв у районі Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки та Новоосинового.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 98 авіаційних ударів, скинувши 325 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8902 дронів-камікадзе та здійснив 3047 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 – із реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:
Читайте також: У прокуратурі показали наслідки ударів дронів по Харківщині (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Генштаб поінформував про 12 боїв на Харківщині – де атакували росіяни», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 08:20;