Генштаб поінформував про 12 боїв на Харківщині – де атакували росіяни

Протягом минулої доби на Харківщині було 12 боїв, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямі росіяни намагалися прорватися п’ять разів біля Ізбицького, Стариці та Лимана.

На Куп’янському – зафіксували сім боїв у районі Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 98 авіаційних ударів, скинувши 325 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8902 дронів-камікадзе та здійснив 3047 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 – із реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян: