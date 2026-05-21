Генштаб проинформировал о 12 боях на Харьковщине – где атаковали россияне

В течение минувших суток в Харьковской области было 12 боев, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться пять раз около Избицкого, Старицы и Лимана.

На Купянском – зафиксировали семь боев в районе Купянска, Петропавловки, Глушковки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 233 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 98 авиационных ударов, сбросив 325 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8902 дронов-камикадзе и осуществил 3047 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян: