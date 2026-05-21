Live

В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)

Происшествия 07:53   21.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)

В Харьковской областной прокуратуре проинформировали о последствиях «прилетов» в Золочеве, Богодухове и селе Гусинка Купянского района.

Так сегодня утром FPV-дрон ударил по автобусу, в котором находилась семейная пара. Авто повреждено, а женщина получила острую стрессовую реакцию.

Обстрелы Харьковщины 21 мая

Также накануне поздно вечером – в 23:40 БпЛА «Гербера» прилетел по Богодухову. В результате атаки поврежден частный дом.

«В тот же день около 19:35 войска РФ совершили атаку двумя БпЛА, по предварительным данным типа «Герань-2», по Чугуевскому району. В Чугуеве зафиксировано попадание в крышу двухэтажного здания, на первом этаже которого расположено почтовое отделение. Еще один удар пришелся вблизи с. Каменная Яруга – по территории АЗС. В результате попадания в емкость газовой колонки возник пожар. Работнику АЗС медики оказали помощь на месте — мужчина испытал острую реакцию на стресс», – пишут правоохранители.

Обстрелы Харьковщины 21 мая

В тот же день российский беспилотник атаковал село Гусинка Купянского района. Ранен 42-летний мужчина, а еще двое людей получили острую реакцию на стресс.

Читайте также: Два пожара бушевали из-за ударов БпЛА в Харьковской области (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории
21.05.2026, 06:00
Жара и дождь днем. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области
Жара и дождь днем. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области
20.05.2026, 20:00
Новости Харькова — главное 21 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 21 мая: как прошла ночь
21.05.2026, 07:10
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, ситуация на фронте
20.05.2026, 22:15
Опасно будет ночью 20 мая в Харькове и области: предупреждение
Опасно будет ночью 20 мая в Харькове и области: предупреждение
20.05.2026, 22:13
В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)
В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)
21.05.2026, 07:53

Новости по теме:

20.05.2026
Синегубов сообщил о пострадавших из-за ударов РФ по региону
20.05.2026
Ночные «прилеты» в Харькове: пострадала девушка
19.05.2026
Сутки на Харьковщине: куда «прилетало»
19.05.2026
Серию атак БпЛА пережила ночью Харьковщина: двое погибших, среди них – ребенок
19.05.2026
Обстрел Харькова сегодня: есть пострадавшие, бушуют пожары, ищут людей


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 07:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре проинформировали о последствиях «прилетов» в Золочеве, Богодухове и селе Гусинка Купянского района.".