В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)

В Харьковской областной прокуратуре проинформировали о последствиях «прилетов» в Золочеве, Богодухове и селе Гусинка Купянского района.

Так сегодня утром FPV-дрон ударил по автобусу, в котором находилась семейная пара. Авто повреждено, а женщина получила острую стрессовую реакцию.

Также накануне поздно вечером – в 23:40 БпЛА «Гербера» прилетел по Богодухову. В результате атаки поврежден частный дом.

«В тот же день около 19:35 войска РФ совершили атаку двумя БпЛА, по предварительным данным типа «Герань-2», по Чугуевскому району. В Чугуеве зафиксировано попадание в крышу двухэтажного здания, на первом этаже которого расположено почтовое отделение. Еще один удар пришелся вблизи с. Каменная Яруга – по территории АЗС. В результате попадания в емкость газовой колонки возник пожар. Работнику АЗС медики оказали помощь на месте — мужчина испытал острую реакцию на стресс», – пишут правоохранители.

В тот же день российский беспилотник атаковал село Гусинка Купянского района. Ранен 42-летний мужчина, а еще двое людей получили острую реакцию на стресс.