Live

Два пожара бушевали из-за ударов БпЛА в Харьковской области (фото)

Происшествия 21:42   20.05.2026
Оксана Якушко
Два пожара бушевали из-за ударов БпЛА в Харьковской области (фото)

Пожар возник на предприятии и на АЗС в Чугуевской громаде, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня вечером российские ударные БпЛА атаковали Чугуевскую громаду Харьковской области. Из-за обстрелов повреждены здания и возникли два очага возгорания.

В Чугуеве горели комнаты в двухэтажном здании местного предпринимателя.

А на территории АЗС возле села Каменная Яруга вспыхнули два резервуара с газом, стелла и трава. Также удар и пожар повредили здание АЗС. По предварительным данным, в результате атаки пострадал 40-летний мужчина, получивший острую реакцию на стресс.

Читайте также: Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
20.05.2026, 13:31
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, ситуация на фронте
20.05.2026, 22:15
21 мая трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
21 мая трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова
20.05.2026, 18:58
Жара и дождь днем. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области
Жара и дождь днем. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области
20.05.2026, 20:00
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
20.05.2026, 06:00
Бизнесмены-иностранцы и школьный вальс в Харькове – итоги 20 мая
Бизнесмены-иностранцы и школьный вальс в Харькове – итоги 20 мая
20.05.2026, 23:00

Новости по теме:

20.05.2026
Более 300 БпЛА выпустил враг на Харьков с начала года, сколько долетело FPV
18.05.2026
По Салтовке ударил вражеский БпЛА
17.05.2026
Итоги 17 мая: удар дронов по Москве и возвращение защитника «Азовстали»
17.05.2026
Ответ за Киев: БпЛА массированно атакуют Москву и область, подробности (видео)
15.05.2026
Харьков атаковали БпЛА: «прилеты» — в двух районах, есть пострадавший


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Два пожара бушевали из-за ударов БпЛА в Харьковской области (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 21:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар возник на предприятии и на АЗС в Чугуевской громаде, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".