Два пожара бушевали из-за ударов БпЛА в Харьковской области (фото)
Пожар возник на предприятии и на АЗС в Чугуевской громаде, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Сегодня вечером российские ударные БпЛА атаковали Чугуевскую громаду Харьковской области. Из-за обстрелов повреждены здания и возникли два очага возгорания.
В Чугуеве горели комнаты в двухэтажном здании местного предпринимателя.
А на территории АЗС возле села Каменная Яруга вспыхнули два резервуара с газом, стелла и трава. Также удар и пожар повредили здание АЗС. По предварительным данным, в результате атаки пострадал 40-летний мужчина, получивший острую реакцию на стресс.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, пожары, удар, Чугуїв, Чугуев;
- • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 21:42;