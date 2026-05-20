Два пожара бушевали из-за ударов БпЛА в Харьковской области (фото)

Пожар возник на предприятии и на АЗС в Чугуевской громаде, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня вечером российские ударные БпЛА атаковали Чугуевскую громаду Харьковской области. Из-за обстрелов повреждены здания и возникли два очага возгорания.

В Чугуеве горели комнаты в двухэтажном здании местного предпринимателя.

А на территории АЗС возле села Каменная Яруга вспыхнули два резервуара с газом, стелла и трава. Также удар и пожар повредили здание АЗС. По предварительным данным, в результате атаки пострадал 40-летний мужчина, получивший острую реакцию на стресс.