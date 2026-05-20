Более 300 БпЛА выпустил враг на Харьков с начала года, сколько долетело FPV

За последнюю неделю на Харьковщине зафиксировали 218 вражеских обстрелов, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного».

По его данным, от ударов погибли девять человек, 66 – пострадали, из них 10 – дети.

«150 домов были повреждены и уничтожены врагом, два высших учебных заведения за последнюю неделю, две школы и две больницы», — рассказал Токарь.

Он также уточнил, что больше всего от ударов армии РФ, кроме Харькова, страдают Золочев, Богодухов, Оскол, Лозовая и Шевченково.

«Мы фиксируем, что некоторые обстрелы видоизменились. Если в 2022 году Харьков страдал от артобстрелов и ударов с РСЗО, то в 2023 году Харьков страдал от ракетных ударов, в 2024 году Харьков страдал от КАБов, с 2025 года по сегодня город страдает от БпЛА различных видов», — отмечают правоохранители.

В частности, говорит Токарь, с начала года по Харькову оккупанты выпустили 335 БпЛА.

«Также нами зафиксировано семь случаев, когда долетали до Харькова FPV-дроны. Это тоже для нас серьезная угроза. Мы понимаем, что эти дроны, вероятно, имели носители в виде других БпЛА. К счастью, большинство из этих дронов фиксировались на границе Харькова. Но если враг будет и дальше развиваться, это создаст дополнительную угрозу», — считает Токарь.