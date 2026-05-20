Live

Более 300 БпЛА выпустил враг на Харьков с начала года, сколько долетело FPV

Общество 14:40   20.05.2026
Виктория Яковенко
Более 300 БпЛА выпустил враг на Харьков с начала года, сколько долетело FPV Фото: Нацполиция Украины

За последнюю неделю на Харьковщине зафиксировали 218 вражеских обстрелов, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного».

По его данным, от ударов погибли девять человек, 66 – пострадали, из них 10 – дети.

«150 домов были повреждены и уничтожены врагом, два высших учебных заведения за последнюю неделю, две школы и две больницы», — рассказал Токарь.

Он также уточнил, что больше всего от ударов армии РФ, кроме Харькова, страдают Золочев, Богодухов, Оскол, Лозовая и Шевченково.

«Мы фиксируем, что некоторые обстрелы видоизменились. Если в 2022 году Харьков страдал от артобстрелов и ударов с РСЗО, то в 2023 году Харьков страдал от ракетных ударов, в 2024 году Харьков страдал от КАБов, с 2025 года по сегодня город страдает от БпЛА различных видов», — отмечают правоохранители.

В частности, говорит Токарь, с начала года по Харькову оккупанты выпустили 335 БпЛА.

«Также нами зафиксировано семь случаев, когда долетали до Харькова FPV-дроны. Это тоже для нас серьезная угроза. Мы понимаем, что эти дроны, вероятно, имели носители в виде других БпЛА. К счастью, большинство из этих дронов фиксировались на границе Харькова. Но если враг будет и дальше развиваться, это создаст дополнительную угрозу», — считает Токарь.

Читайте также: Синегубов сообщил о пострадавших из-за ударов РФ по региону

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Град, сильный ветер и гроза: опасная погода идет на Харьковщину
Град, сильный ветер и гроза: опасная погода идет на Харьковщину
20.05.2026, 09:17
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, атаки РФ
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, атаки РФ
20.05.2026, 14:05
Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
Центр Харькова заполонили выпускники: репетируют школьный вальс (видео)
20.05.2026, 13:31
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 мая 2026: какой праздник и день в истории
20.05.2026, 06:00
Двое парней ворвались в дом к паре, украли мотоцикл и надругались над женщиной
Двое парней ворвались в дом к паре, украли мотоцикл и надругались над женщиной
20.05.2026, 11:19
Более 300 БпЛА выпустил враг на Харьков с начала года, сколько долетело FPV
Более 300 БпЛА выпустил враг на Харьков с начала года, сколько долетело FPV
20.05.2026, 14:40

Новости по теме:

18.05.2026
По Салтовке ударил вражеский БпЛА
17.05.2026
Итоги 17 мая: удар дронов по Москве и возвращение защитника «Азовстали»
17.05.2026
Ответ за Киев: БпЛА массированно атакуют Москву и область, подробности (видео)
15.05.2026
Харьков атаковали БпЛА: «прилеты» — в двух районах, есть пострадавший
10.05.2026
Российские БпЛА атаковали предприятие и авто переселенца в Харьковской области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Более 300 БпЛА выпустил враг на Харьков с начала года, сколько долетело FPV», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 14:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последнюю неделю на Харьковщине зафиксировали 218 вражеских обстрелов, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільного».".