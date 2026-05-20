Понад 300 БпЛА випустив ворог на Харків з початку року, скільки долетіло FPV

Суспільство 14:40   20.05.2026
Вікторія Яковенко
За останній тиждень на Харківщині зафіксували 218 ворожих обстрілів, повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар в етері «Суспільного».

За його даними, від ударів загинули дев’ять людей, 66 – постраждали, з них 10 – діти.

«150 будинків було пошкоджено та знищено ворогом, два вищі навчальні заклади за останній тиждень, дві школи та дві лікарні», – розповів Токар.

Він також уточнив, що найбільше від ударів армії РФ, окрім Харкова, потерпають Золочів, Богодухів, Оскіл, Лозова та Шевченкове.

«Ми фіксуємо, що деякі обстріли видозмінилися. Якщо у 2022-му році Харків потерпав від артобстрілів та ударів з РСЗВ, то в 2023 році Харків потерпав від ракетних ударів, в 2024 році Харків страждав від КАБів, з 2025 року по сьогодні місто страждає від БпЛА різних видів», – зазначають правоохоронці.

Зокрема, каже Токар, з початку року по Харкову окупанти випустили 335 БпЛА.

«Також нами зафіксовано сім випадків, коли долітали до Харкова FPV-дрони. Це теж для нас серйозна загроза. Ми розуміємо, що ці дрони, ймовірно, мали носії у вигляді інших БпЛА. На щастя, більшість з цих дронів фіксувались на межі Харкова. Але якщо ворог буде і надалі розвиватися, це створить додаткову загрозу», – вважає Токар.

