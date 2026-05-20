Live

Харківщина – у трійці лідерів: скільки іноземців мають бізнес в регіоні

Суспільство 14:02   20.05.2026
Вікторія Яковенко
Харківщина – у трійці лідерів: скільки іноземців мають бізнес в регіоні Фото: «Опендатабот»

На Харківщині зареєстровано 3506 підприємців з іноземним громадянством. Це другий показник по країні, інформує ресурс «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

«Загалом 21967 підприємців з іноземним громадянством нараховується наразі в Україні. В середньому, від початку повномасштабної на рік відкривається 1896 справ громадян інших країн», – йдеться у повідомленні.

Найбільше ФОПів-підприємців налічується у Києві – 5216.

«Найбільше серед підприємців громадян Російської Федерації — кожен п’ятий іноземець-фоп (4593). Наслідують громадяни В’єтнаму (1994), Азербайджану (1635), Узбекистану (1469) та Молдови (1118). Загалом майже половина іноземців із власною справою походять з цих 5 країн», – зазначили аналітики.

Найчастіше іноземці в Україні працюють у сфері роздрібної торгівлі — 6346 ФОПів. Популярними також залишаються складська діяльність, оптова торгівля, а також ІТ-сфера.

Читайте також: Гранти до 16 млн: хто з харків’ян може отримати кошти на бізнес у 2026-му

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Понад 300 БпЛА випустив ворог на Харків з початку року, скільки долетіло FPV
Понад 300 БпЛА випустив ворог на Харків з початку року, скільки долетіло FPV
20.05.2026, 14:40
Центр Харкова заполонили випускники: репетирують шкільний вальс (відео)
Центр Харкова заполонили випускники: репетирують шкільний вальс (відео)
20.05.2026, 13:31
Харківщина – у трійці лідерів: скільки іноземців мають бізнес в регіоні
Харківщина – у трійці лідерів: скільки іноземців мають бізнес в регіоні
20.05.2026, 14:02
На півночі активізація військ РФ – Генштаб ЗСУ повідомив подробиці
На півночі активізація військ РФ – Генштаб ЗСУ повідомив подробиці
20.05.2026, 08:08
Борються зі шкідниками: чи безпечні препарати розпорошують у Харкові (фото)
Борються зі шкідниками: чи безпечні препарати розпорошують у Харкові (фото)
20.05.2026, 12:28
Чому один ремінець змінює вигляд годинника сильніше за новий корпус
Чому один ремінець змінює вигляд годинника сильніше за новий корпус
20.05.2026, 12:40

Новини за темою:

14.10.2025
Чи відкривають іноземці бізнес на Харківщині: інфографіка
24.04.2025
Представники чотирьох країн та ООН побували на місці “прильоту” в Харкові 📷
04.08.2024
Росіяни й іноземці сваряться через расу та релігію на Харківському напрямку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харківщина – у трійці лідерів: скільки іноземців мають бізнес в регіоні», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 14:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині зареєстровано 3506 підприємців з іноземним громадянством.".