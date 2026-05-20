Харківщина – у трійці лідерів: скільки іноземців мають бізнес в регіоні

На Харківщині зареєстровано 3506 підприємців з іноземним громадянством. Це другий показник по країні, інформує ресурс «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

«Загалом 21967 підприємців з іноземним громадянством нараховується наразі в Україні. В середньому, від початку повномасштабної на рік відкривається 1896 справ громадян інших країн», – йдеться у повідомленні.

Найбільше ФОПів-підприємців налічується у Києві – 5216.

«Найбільше серед підприємців громадян Російської Федерації — кожен п’ятий іноземець-фоп (4593). Наслідують громадяни В’єтнаму (1994), Азербайджану (1635), Узбекистану (1469) та Молдови (1118). Загалом майже половина іноземців із власною справою походять з цих 5 країн», – зазначили аналітики.

Найчастіше іноземці в Україні працюють у сфері роздрібної торгівлі — 6346 ФОПів. Популярними також залишаються складська діяльність, оптова торгівля, а також ІТ-сфера.