Чи відкривають іноземці бізнес на Харківщині: інфографіка

Суспільство 09:43   14.10.2025
Вікторія Яковенко
Чи відкривають іноземці бізнес на Харківщині: інфографіка Фото: Харківська міськрада

Харківщина – у лідерах серед регіонів України, де іноземці розпочинають свою справу. Однак активно вони тут і закривають бізнес, інформує ресурс «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Загалом понад 1,6 тисячі ФОПів відкрили іноземці в Україні за 9 місяців 2025 року.

«Це майже на 10% менше, ніж за аналогічний період торік. Водночас чистий приріст між відкриттями та закриттями цьогоріч склав 490 ФОПів-нерезидентів. Найчастіше підприємцями в Україні стають громадяни Азербайджану, Росії та Узбекистану», – йдеться у повідомленні.

Кожен третій іноземець розпочинає свою справу у Києві: 544 ФОПи цьогоріч. Харківщина посідає четверте місце – 104 ФОПи.

иностранный бизнес на Харьковщине
Інфографіка “Опендатабот”

Більшість іноземців обирає бізнес у сфері торгівлі — майже кожен третій бізнес. Наслідують громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп’ютерне програмування (6%) та надання інформаційних послуг (4%).

Переважно, закриваються бізнеси іноземці у тих самих регіонах: в Києві — 297 (26%), далі — в Одеській (17%), Харківській (9%), Київській (8%) та Дніпропетровській (5%) областях.

иностранный бизнес на Харьковщине
Інфографіка “Опендатабот”

Частіше за інших бізнес припиняють громадяни Росії — 241 ФОП (21%), Азербайджану — 157 (14%), Молдови — 102 (9%), Узбекистану — 91 (8%) та Білорусі — 69 (6%), повідомляє ресурс.

Нагадаємо, раніше ресурс «Опендатабот» повідомляв, що Харківщина – серед антилідерів, де закриваються ФОПи. За рік власну справу припинили 17,7 тис. Загалом в Україні понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити діяльність цьогоріч.

Автор: Вікторія Яковенко
