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Художній коледж постраждав у Харкові вночі через удар РФ (фото)

Суспільство 13:07   15.06.2026
Вікторія Яковенко
Художній коледж постраждав у Харкові вночі через удар РФ (фото) Фото: Харківська облрада

Близько 02:00 15 червня внаслідок ворожого удару постраждала будівля КЗ «Харківський фаховий вищий художній коледж», повідомляє обласна рада.

“Вибуховою хвилею у закладі освіти вибито понад 20 вікон. На момент удару в будівлі перебував черговий-охоронець. На щастя, він не постраждав”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив директор коледжу Костянтин Савченко, з початку повномасштабного вторгнення будівля зазнає пошкоджень уже вчетверте.

“Попри всі труднощі, колектив продовжує працювати, а освітній процес не припиняється. Навчання у закладі триває в дистанційному форматі. Найголовніше сьогодні – безпека наших студентів і працівників”, – зазначив Савченко.

колледж пострадал в Харькове из-за удара
Фото: Харківська облрада
колледж пострадал в Харькове из-за удара
Фото: Харківська облрада
колледж пострадал в Харькове из-за удара
Фото: Харківська облрада
колледж пострадал в Харькове из-за удара
Фото: Харківська облрада

Нагадаємо, вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку. Спершу армія РФ випустила БпЛА. Близько 1:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети, попередньо, «Іскандер-М». Внаслідок «прильоту» загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, інформували в Харківській обласній прокуратурі. 13 людей отримали поранення.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 13:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 02:00 15 червня внаслідок ворожого удару постраждала будівля КЗ «Харківський фаховий вищий художній коледж», повідомляє обласна рада.".