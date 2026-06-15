Художественный колледж пострадал в Харькове ночью из-за удара РФ (фото)

Около 02:00 15 июня в результате вражеского удара пострадало здание КУ «Харьковский профессиональный высший художественный колледж», сообщает областной совет.

«Взрывной волной в учебном заведении выбито более 20 окон. На момент удара в здании находился дежурный охранник. К счастью, он не пострадал», — говорится в сообщении.

Как сообщил директор колледжа Константин Савченко, с начала полномасштабного вторжения здание получило повреждения уже в четвертый раз.

«Несмотря на все трудности, коллектив продолжает работать, а образовательный процесс не прекращается. Обучение в заведении продолжается в дистанционном формате. Самое главное сегодня — безопасность наших студентов и работников», — отметил Савченко.

Напомним, ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты, предварительно «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, информировали в Харьковской областной прокуратуре. 13 человек получили ранения.