Художественный колледж пострадал в Харькове ночью из-за удара РФ (фото)
Около 02:00 15 июня в результате вражеского удара пострадало здание КУ «Харьковский профессиональный высший художественный колледж», сообщает областной совет.
«Взрывной волной в учебном заведении выбито более 20 окон. На момент удара в здании находился дежурный охранник. К счастью, он не пострадал», — говорится в сообщении.
Как сообщил директор колледжа Константин Савченко, с начала полномасштабного вторжения здание получило повреждения уже в четвертый раз.
«Несмотря на все трудности, коллектив продолжает работать, а образовательный процесс не прекращается. Обучение в заведении продолжается в дистанционном формате. Самое главное сегодня — безопасность наших студентов и работников», — отметил Савченко.
Напомним, ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты, предварительно «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, информировали в Харьковской областной прокуратуре. 13 человек получили ранения.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 13:07;