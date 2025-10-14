Открывают ли иностранцы бизнес на Харьковщине: инфографика

Харьковщина – в лидерах среди регионов Украины, где иностранцы начинают свое дело. Однако активно они здесь и закрывают бизнес, информирует ресурс «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

Всего более 1,6 тысячи ФОП открыли иностранцы в Украине за 9 месяцев 2025 года.

«Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, чистый прирост между открытиями и закрытиями в этом году составил 490 ФЛП-нерезидентов. Чаще всего предпринимателями в Украине становятся граждане Азербайджана, России и Узбекистана», – говорится в сообщении.

Каждый третий иностранец начинает свое дело в Киеве: 544 ФЛП в этом году. Харьковщина занимает четвертое место – 104 ФЛП.

Большинство иностранцев выбирает бизнес в сфере торговли — почти каждый третий бизнес. Следуют общепит (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и предоставление информационных услуг (4%).

Преимущественно закрываются бизнесы иностранцы в тех же регионах: в Киеве — 297 (26%), далее — в Одесской (17%), Харьковской (9%), Киевской (8%) и Днепропетровской (5%) областях.

Чаще других бизнес прекращают граждане России — 241 ФЛП (21%), Азербайджана — 157 (14%), Молдовы — 102 (9%), Узбекистана — 91 (8%) и Беларуси — 69 (6%), сообщает ресурс.

Напомним, ранее ресурс «Опендатабот» сообщал, что Харьковщина – среди антилидеров, где закрываются ФЛП. За год собственное дело прекратили 17,7 тыс. Всего в Украине более 213 тысяч предпринимателей решили завершить деятельность в нынешнем году.