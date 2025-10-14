Открывают ли иностранцы бизнес на Харьковщине: инфографика
Харьковщина – в лидерах среди регионов Украины, где иностранцы начинают свое дело. Однако активно они здесь и закрывают бизнес, информирует ресурс «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра.
Всего более 1,6 тысячи ФОП открыли иностранцы в Украине за 9 месяцев 2025 года.
«Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, чистый прирост между открытиями и закрытиями в этом году составил 490 ФЛП-нерезидентов. Чаще всего предпринимателями в Украине становятся граждане Азербайджана, России и Узбекистана», – говорится в сообщении.
Каждый третий иностранец начинает свое дело в Киеве: 544 ФЛП в этом году. Харьковщина занимает четвертое место – 104 ФЛП.
Большинство иностранцев выбирает бизнес в сфере торговли — почти каждый третий бизнес. Следуют общепит (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и предоставление информационных услуг (4%).
Преимущественно закрываются бизнесы иностранцы в тех же регионах: в Киеве — 297 (26%), далее — в Одесской (17%), Харьковской (9%), Киевской (8%) и Днепропетровской (5%) областях.
Чаще других бизнес прекращают граждане России — 241 ФЛП (21%), Азербайджана — 157 (14%), Молдовы — 102 (9%), Узбекистана — 91 (8%) и Беларуси — 69 (6%), сообщает ресурс.
Напомним, ранее ресурс «Опендатабот» сообщал, что Харьковщина – среди антилидеров, где закрываются ФЛП. За год собственное дело прекратили 17,7 тыс. Всего в Украине более 213 тысяч предпринимателей решили завершить деятельность в нынешнем году.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, иностранцы, Опендатабот, флп, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Открывают ли иностранцы бизнес на Харьковщине: инфографика», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 09:43;