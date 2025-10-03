Харьковщина – среди антилидеров: сколько ФЛП закрылось с начала года
В Украине более 225 тысяч новых ФЛП зарегистрированы за 9 месяцев 2025 года. В то же время, более 213 тысяч предпринимателей решили завершить свою деятельность в этом году, сообщает ресурс «Опендатабот» со ссылкой на Единый государственный реестр.
Чаще всего закрывались в Киеве (27,5 тысячи), Днепропетровской области (19,1 тыс.) и на Харьковщине (17,7 тыс.).
При этом в Харьковской области с начала года появилось 15,717 тысячи новых ФЛП, информируют аналитики.
«Традиционно самой популярной сферой среди новых предпринимателей является торговля – и розничная (29% от общего количества), и оптовая (8%). Следуют IT, рестораны и информационные услуги. Закрываются же ФЛП преимущественно в тех же сферах, где их больше всего открывали: торговля, IT и индивидуальные услуги», — подчеркивает «Опендатабот».
Напомним, семь компаний в Харьковской области лишились российских владельцев с начала года. Такие данные приводит сервис «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого государственного реестра. Всего в Украине так поступила в этом году 91 компания. С начала вторжения – 714, несмотря на запрет закона, отметили аналитики.
