Успехи ВСУ возле Амбарного: на что надеются аналитики DeepState (видео)

Как СОУ выбили россиян в районе Амбарного на Великобурлукском направлении, рассказал в обзоре на YouTube соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.

«Работали там бойцы 129 бригады, проводились ударно-розыскные работы, затем бойцы после того, как подготовили себе возможность зачистить эту территорию, они это сделали и взяли под контроль местность. Надеемся, что они будут развивать этот успех. Помним, что россияне пользуются возможностью на приграничной зоне, чтобы создавать для себя буферную зону, и они будут делать это, пока будет для них возможность, но, как демонстрируют сейчас бойцы Сил обороны, они не будут мириться с тем, что россияне еще и заходят так вот по приграничью», — сказал Погорелый.

Напомним, 6 апреля аналитики DeepState сообщили, что защитники из 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады отбросили российских военных в районе Амбарного. Они соответствующим образом скорректировали карту фронта. Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии МГ «Объектив» также подтвердил, что защитники осуществляют «определенные маневры» и есть результаты.