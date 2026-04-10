Успехи ВСУ возле Амбарного: на что надеются аналитики DeepState (видео)

Фронт 12:37   10.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Генштаб ВСУ

Как СОУ выбили россиян в районе Амбарного на Великобурлукском направлении, рассказал в обзоре на YouTube соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.

«Работали там бойцы 129 бригады, проводились ударно-розыскные работы, затем бойцы после того, как подготовили себе возможность зачистить эту территорию, они это сделали и взяли под контроль местность. Надеемся, что они будут развивать этот успех. Помним, что россияне пользуются возможностью на приграничной зоне, чтобы создавать для себя буферную зону, и они будут делать это, пока будет для них возможность, но, как демонстрируют сейчас бойцы Сил обороны, они не будут мириться с тем, что россияне еще и заходят так вот по приграничью», — сказал Погорелый.

Видео: DeepState / YouTube

Напомним, 6 апреля аналитики DeepState сообщили, что защитники из 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады отбросили российских военных в районе Амбарного. Они соответствующим образом скорректировали карту фронта. Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии МГ «Объектив» также подтвердил, что защитники осуществляют «определенные маневры» и есть результаты.

Читайте также: Россиян на Харьковщине «немного подвинули в направлении границы» — официально

Автор: Виктория Яковенко
Сегодня 10 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 апреля 2026: какой праздник и день в истории
10.04.2026, 06:00
Неприятные новости сообщил Гололобов, однако есть и хорошая – детали
Неприятные новости сообщил Гололобов, однако есть и хорошая – детали
10.04.2026, 09:51
Новости Харькова – главное за 10 апреля: бои на Харьковщине, пошел снег
Новости Харькова – главное за 10 апреля: бои на Харьковщине, пошел снег
10.04.2026, 13:09
В Харькове 10 апреля пошел снег (фото, видео)
В Харькове 10 апреля пошел снег (фото, видео)
10.04.2026, 07:42
Активизацию боев на Купянском направлении летом прогнозирует Коваленко
Активизацию боев на Купянском направлении летом прогнозирует Коваленко
10.04.2026, 10:42
Женщины в розыске Харьковского ТЦК: министр обороны Федоров разобрался (видео)
Женщины в розыске Харьковского ТЦК: министр обороны Федоров разобрался (видео)
10.04.2026, 13:05

Новости по теме:

09.04.2026
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState снова обновил карту
06.04.2026
Сплошное напряжение в Харькове и успехи ВСУ – итоги 6 апреля
02.04.2026
Враг продвинулся на Харьковщине — информация DeepState (карта)
01.04.2026
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState
23.03.2026
Продвинулся ли враг на Харьковщине? В ВСУ опровергли данные DeepState


