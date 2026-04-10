Успехи ВСУ возле Амбарного: на что надеются аналитики DeepState (видео)
Как СОУ выбили россиян в районе Амбарного на Великобурлукском направлении, рассказал в обзоре на YouTube соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.
«Работали там бойцы 129 бригады, проводились ударно-розыскные работы, затем бойцы после того, как подготовили себе возможность зачистить эту территорию, они это сделали и взяли под контроль местность. Надеемся, что они будут развивать этот успех. Помним, что россияне пользуются возможностью на приграничной зоне, чтобы создавать для себя буферную зону, и они будут делать это, пока будет для них возможность, но, как демонстрируют сейчас бойцы Сил обороны, они не будут мириться с тем, что россияне еще и заходят так вот по приграничью», — сказал Погорелый.
Видео: DeepState / YouTube
Напомним, 6 апреля аналитики DeepState сообщили, что защитники из 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады отбросили российских военных в районе Амбарного. Они соответствующим образом скорректировали карту фронта. Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии МГ «Объектив» также подтвердил, что защитники осуществляют «определенные маневры» и есть результаты.
Читайте также: Россиян на Харьковщине «немного подвинули в направлении границы» — официально
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 12:37;