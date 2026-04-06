Украинские защитники освободили часть Харьковщины – Deep State
Аналитики проекта Deep State сообщили, что у ВСУ есть успехи в Харьковской области. Продвижение украинских военных они указали на карте.
Так, по информации экспертов, СОУ продвинулись на Великобурлукском направлении в районе Амбарного. В результате украинские бойцы зачистили часть территории на приграничье.
«Подразделения 129 ОВМБр провели успешную операцию по уничтожению противника в лесах близ Амбарного и зачистки данной территории. Бойцы системно уничтожают противника, лишая его возможности восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах», – отметили в сообщении аналитики.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в течение минувших суток в Харьковской области СОУ отбили девять атак россиян. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали два боя около Старицы и Волчанска. На Купянском – россияне атаковали семь раз в районе Новоосиново, Новоплатоновки, Куриловки и Петропавловки. Об этом проинформировал Генштаб ВСУ.
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: контратака, СОУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Украинские защитники освободили часть Харьковщины – Deep State», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 08:24;