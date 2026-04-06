Украинские защитники освободили часть Харьковщины – Deep State

Украина 08:24   06.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Аналитики проекта Deep State сообщили, что у ВСУ есть успехи в Харьковской области. Продвижение украинских военных они указали на карте.

Так, по информации экспертов, СОУ продвинулись на Великобурлукском направлении в районе Амбарного. В результате украинские бойцы зачистили часть территории на приграничье.

«Подразделения 129 ОВМБр провели успешную операцию по уничтожению противника в лесах близ Амбарного и зачистки данной территории. Бойцы системно уничтожают противника, лишая его возможности восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах», – отметили в сообщении аналитики.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в течение минувших суток в Харьковской области СОУ отбили девять атак россиян. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали два боя около Старицы и Волчанска. На Купянском – россияне атаковали семь раз в районе Новоосиново, Новоплатоновки, Куриловки и Петропавловки. Об этом проинформировал Генштаб ВСУ.

  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 08:24;

