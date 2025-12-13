ISW: Украинская контратака в Купянске показывает, что Путин неправ (видео)

Институт изучения войны (ISW) заявил: контратака СОУ на Купянском направлении «демонстрирует, что украинские силы по-прежнему способны обороняться и контратаковать», вопреки заявлениям Путина.

В сводке за 12 декабря ISW проанализировал ситуацию в Купянске и ее резкое изменение в пользу Украины.

«Украинские войска недавно освободили территорию, включая часть города Купянска, в ходе тактической контратаки в направлении Купянска. 2-й корпус «Хартия» Украины 12 декабря сообщил, что украинские войска провели успешную контратаку для стабилизации ситуации в направлении Купянска и освободили Кондрашовку и Радьковку (обе к северу от Купянска) и окружающие леса, освободили районы на севере Купянска и прорвались к реке Оскол, перерезав российские наземные линии связи с районом Купянска. 2-й корпус Украины заявил, что по состоянию на 12 декабря украинские войска окружили в Купянске около 200 российских военнослужащих. 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой он запечатлен на юго-западной окраине Купянска вдоль трассы Купянск-Шевченково, что указывает на то, что украинские силы, вероятно, оттеснили российские войска гораздо дальше от этого района. Опубликованные 12 декабря видеозаписи с геолокацией также показывают действия украинских сил по всему Купянску. Другие российские и украинские источники подтвердили контрнаступление Украины», — сообщили аналитики.

В Институте изучения войны отметили, ссылаясь на источники, связанные с украинской разведкой, что СОУ окружили войска РФ в Купянске, очистили северо-запад города, а также Мировое, Кондрашовку и Радьковку. В то же время Голубовка (на севере от Купянска, у берега Оскола) остается под контролем ВС РФ. Успехи ВСУ подтверждают и российские «Z-блогеры», впрочем, некоторые из них пытаются приуменьшить масштаб этих успехов. И это можно понять, ведь контратака Сил обороны существенно ударила по всем нарративам, которые продвигает политическое руководство РФ и ее пропаганда.

«Эта украинская контратака демонстрирует, что украинские силы по-прежнему способны обороняться и контратаковать против значительных российских наступательных действий, вопреки заявлениям президента России Владимира Путина о крахе украинских линий обороны. Продвижение украинских войск в Купянске и его окрестностях показывает, что украинские силы способны проводить успешные контратаки и добиваться тактически значимых успехов, особенно когда российские силы перегружены», — заявили аналитики ISW.

Они напомнили, что «Путин и высокопоставленные российские военные чиновники в последние недели усилили преувеличенные заявления о продвижении вдоль линии фронта, и 21 ноября Путин подчеркнул, что российские войска «неизбежно» повторят свои операции в направлении Купянска на других участках фронта».

Однако тот факт, что российский диктатор солгал о захвате Купянска, признавали даже в среде его собственных так называемых «военкоров».

«Путин и высокопоставленные российские военные чиновники пытались представить линию фронта на Украине как находящуюся на грани краха, так что Украина и Запад должны уступить требованиям России, но эта украинская контратака в Купянске, наряду с упорным сопротивлением Украины вдоль остальной линии, показывает, что этот нарратив неверен», — подытожили в Институте изучения войны.