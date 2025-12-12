СОУ заблокировали врага в Купянске, что уже зачистили – DeepState

Аналитики проекта DeepState сегодня, 12 декабря, сообщили об успехах украинских защитников в Купянске и на северо-западных окрестностях города.

В частности, осинтеры информируют: в результате успешной операции Сил Обороны противника заблокировали в Купянске.

«Трудная и долгая операция продолжается, ведь вражеские анклавы еще находятся в центральной части города. В сети уже немало кадров, подтверждающих успешные действия СОУ, поэтому мы публикуем сведения, о которых уже безопасно говорить. Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника в городе от основных сил», — отметили аналитики.

В DeepState продолжают: украинские воины относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого зачистили Москалевку и северо-западные окраины самого Купянска.

При этом, по данным аналитиков, СОУ продолжают выявлять и уничтожать оккупантов уже в центральной части города. Отмечается, что там у россиян несколько анклавов, куда те вынуждены были оттянуться. Операция продолжается.

«Совместная работа ударной группировки 2 КНГУ «Хартия» (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ «Альфа», КОРД и ВСП), а также ТГр «Купянск», — подытожили осинтеры.

Напомним, об относительном затишье на Купянском направлении заявил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00. Здесь россияне атаковали один раз возле Степовой Новоселовки. В вечерней сводке 11 декабря Генштаб не сообщал об атаках врага на Купянском направлении.