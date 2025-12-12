Live

СОУ заблокировали врага в Купянске, что уже зачистили – DeepState

Фронт 12:07   12.12.2025
Виктория Яковенко
СОУ заблокировали врага в Купянске, что уже зачистили – DeepState Карта DeepState

Аналитики проекта DeepState сегодня, 12 декабря, сообщили об успехах украинских защитников в Купянске и на северо-западных окрестностях города.

В частности, осинтеры информируют: в результате успешной операции Сил Обороны противника заблокировали в Купянске.

«Трудная и долгая операция продолжается, ведь вражеские анклавы еще находятся в центральной части города. В сети уже немало кадров, подтверждающих успешные действия СОУ, поэтому мы публикуем сведения, о которых уже безопасно говорить. Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника в городе от основных сил», — отметили аналитики.

В DeepState продолжают: украинские воины относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого зачистили Москалевку и северо-западные окраины самого Купянска.

При этом, по данным аналитиков, СОУ продолжают выявлять и уничтожать оккупантов уже в центральной части города. Отмечается, что там у россиян несколько анклавов, куда те вынуждены были оттянуться. Операция продолжается.

«Совместная работа ударной группировки 2 КНГУ «Хартия» (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ «Альфа», КОРД и ВСП), а также ТГр «Купянск», — подытожили осинтеры.

Напомним, об относительном затишье на Купянском направлении заявил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00. Здесь россияне атаковали один раз возле Степовой Новоселовки. В вечерней сводке 11 декабря Генштаб не сообщал об атаках врага на Купянском направлении.

Читайте также: «Ситуация в Купянске требует тишины» — Канашевич (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 12 декабря: успехи СОУ в Купянске и на окрестностях
Новости Харькова – главное 12 декабря: успехи СОУ в Купянске и на окрестностях
12.12.2025, 12:12
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷
11.12.2025, 14:23
Сегодня 12 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 декабря 2025: какой праздник и день в истории
12.12.2025, 06:00
«Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹
«Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹
11.12.2025, 21:56
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
11.12.2025, 19:38
СОУ заблокировали врага в Купянске, что уже зачистили – DeepState
СОУ заблокировали врага в Купянске, что уже зачистили – DeepState
12.12.2025, 12:07

Новости по теме:

11.12.2025
«Складывается неприятная ситуация». Что пытается сделать РФ возле Волчанска
01.12.2025
Враг продвинулся на Харьковщине, заявил DeepState: карта
22.11.2025
Военные РФ захватили два села в приграничье Харьковщины — DeepState
20.11.2025
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState подтвердил данные ISW (карта)
15.11.2025
Враг продвинулся на Харьковщине — DeepState обновил карту


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «СОУ заблокировали врага в Купянске, что уже зачистили – DeepState», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 12:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта DeepState сегодня, 12 декабря, сообщили об успехах украинских защитников в Купянске и на северо-западных окрестностях города.".